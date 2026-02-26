Hillary Clinton afirma ante un comité del Congreso que "no tenía ni idea" de las "actividades delictivas" de Epstein

Las claves nuevo Generado con IA Hillary Clinton declaró ante el Congreso de EE.UU. que desconocía las actividades delictivas de Jeffrey Epstein. La ex secretaria de Estado afirmó que nunca viajó en el avión de Epstein ni visitó su isla, casa u oficinas. Clinton aseguró no recordar haberse reunido con Epstein y reiteró no tener relación con sus crímenes.

La ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que "no tenía ni idea" de las "actividades delictivas" con el pederasta Jeffrey Epstein.

La también esposa de Bill Clinton, que ha aparecido en numerosas fotografías junto al fallecido magnate, ha asegurado que "nunca" viajó en su avión ni visitó "su isla o su casa".

"No tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme reunido nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión o visité su isla, sus casas u oficinas. No tengo nada más que agregar a eso", ha explicado Clinton en un comunicado publicado en sus redes sociales.

