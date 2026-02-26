Una fiesta en Caracas, dudas sobre la lealtad de Delcy y una llamada a Trump: así fueron las últimas horas de Maduro

El régimen chavista estaba fracturado y Maduro desconfiaba de su entorno, especialmente de Delcy Rodríguez, aunque la necesitaba para mantener la economía.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro, bajo presión directa de la Administración Trump.

Maduro interpretó erróneamente una cordial llamada de Trump como una oportunidad para negociar, lo que en realidad fue visto por EE.UU. como un desafío.

Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales.

La inesperada captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a inicios de enero por parte de Estados Unidos marcó un antes y un después en las relaciones bilaterales entre ambos países. La operación militar, que culminó con la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales, también sacudió la política mundial al mostrar la imagen de un jefe de Estado capturado y extraído por la fuerza de su propio territorio.

El dirigente venezolano se encontraba desde hacía años aislado internacionalmente, pero las críticas se incrementaron en 2024, después de que la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, denunciara fraude electoral y Maduro se negase a presentar las actas de los resultados. Maduro, sin embargo, parecía tranquilo. Así se mostró incluso después de que EEUU mandara a finales de 2025 una armada de buques de guerra y cazas a las costas venezolanas, y hubiera interceptado numerosos buques.

De hecho, parece que celebró el Año Nuevo con parte de su familia en su domicilio, en Caracas, según han informado personas cercanas al exmandatario al New York Times. Los asistentes a la fiesta realizada por la presidencia venezolana degustaron varios platos tradicionales, como las hallacas o el pan de jamón. Escucharon gaitas, canciones navideñas venezolanas de ritmo rápido, recoge el diario estadounidense. Al día siguiente, Maduro envió un mensaje deseando un "Feliz año nuevo" a sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos llevaba tiempo amenazando con realizar un ataque militar en Venezuela si Maduro no abandonaba el poder, pero el líder chavista había asegurado una y otra vez que "no se atreverían a atacar".

El NYT añade en su información que, a pesar de que Maduro era consciente de que había espías trabajando en su contra y temía traiciones dentro de sus filas, se mostraba tranquilo y llegó a asegurar a su entorno que "tenía tiempo para lograr un acuerdo", que le permitiera mantenerse en el poder o abandonar el cargo bajo sus condiciones.

Hasta el final, sostienen personas de su entorno citadas por el diario, Maduro creyó que el despliegue militar estadounidense en el Caribe era una herramienta de presión para forzar un acuerdo, no el preludio de una intervención directa sobre Caracas.

Varias explosiones sacuden Caracas: varias bases militares impactadas. Reuters

El dirigente chavista pensaba que el desenlace más probable sería un ataque limitado contra infraestructuras petroleras o enclaves vinculados al narcotráfico, que le obligaran a algún tipo de negociación con la Administración Trump.

Una llamada confusa

La conversación telefónica mantenida entre Trump y Maduro el 21 de noviembre de 2025, llevó a la confusión a Caracas. Después de esta llamada, el dirigente venezolano pensó que tenía margen para negociar con la Administración estadounidense, pero desde EEUU pensaban diferente.

El diálogo entre ambos líderes tuvo una duración entre cinco y diez minutos, pero según reconstruye NYT, terminó siendo decisiva en el desenlace que culminó el 3 de enero con la captura de Maduro, en una operación militar estadounidense sin precedentes en suelo venezolano.

Según cuatro personas familiarizadas con la llamada citadas por el diario neoyorquino, Trump mantuvo un tono cordial, en el que llegó a elogiar la voz del presidente venezolano, lo que desde Caracas leyeron como un gesto de cordialidad entre ambos y de deseo de negociación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante una imagen de archivo. Reuters

De acuerdo con la información, Trump le dijo a su interlocutor: "You have a strong voice" ("Tiene usted una voz fuerte"), en tono distendido.

El mandatario venezolano, interpretó aquel gesto de Trump como una señal de acercamiento y sintonía personal. Según fuentes cercanas al dirigente venezolano, el presidente creyó que su estilo campechano y su forma directa de hablar habían generado una conexión con un mandatario conocido por su comunicación sin filtros.

De hecho, según las fuentes citadas, Maduro le llegó a asegurar a Trump que "le impresionaría más conocerle en persona".

Trump respondió a esta propuesta e invitó a Maduro a Washington, invitación que el presidente venezolano rechazó cortésmente por temor a una trampa, según las fuentes. En su lugar, Maduro propuso reunirse en un territorio neutral fuera de Estados Unidos, algo que Trump rechazó.

A pesar de no lograr ningún acuerdo durante la conversación, Maduro, pensó que había ganado tiempo para encarar una futura negociación, lo que le llevó a actuar con tranquilidad a pesar de ser el presidente de un territorio en alta vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, desde la Casa Blanca la lectura de esta conversación telefónica fue radicalmente distinta. Según un funcionario estadounidense cercano a la llamada que ha atendido al NYT, la actitud de Maduro fue interpretada por el dirigente republicano como un desafío.

Este funcionario asegura que la llamada se realizó con una única intención: que Maduro presentara su plan para abandonar el poder. La despreocupación del líder venezolano fue interpretada como una señal de que no estaba dispuesto a negociar seriamente.

En definitiva, al contrario de la aparente sintonía percibida desde Caracas, para Trump, no fue una muestra de confianza, sino de desafío, lo que hizo que el presidente estadounidense se convenciera de que era necesaria realizar una operación militar en Venezuela.

Maduro, en lugar de capitular tras la llamada, salió a la calle para proyectar control. El líder del socialismo venezolano comenzó a realizar apariciones públicas casi diarias y sin previo aviso, bailando, cantando y coreando consignas en un inglés exagerado y rudimentario.

"Please, please, please: yes peace, not war", insistía su voz enlatada mientras bailaba al compás de música electrónica en el palacio presidencial el 21 de noviembre, el mismo día en que mantuvo su conversación telefónica con Trump.

Esto fue mostrado al presidente estadounidense, que se mostró visiblemente molesto con la actitud adoptada por Maduro después de mantener una conversación con él, según ha señalado una persona familiarizada con el asunto.

El dirigente republicano interpretó las extravagancias del líder venezolano como una burla, inclinando aún más la balanza hacia una incursión militar, añadió la fuente.

El régimen chavista se encontraba fracturado internamente, por lo que Maduro tenía que hacer frente a dos problemas: la dificultad interna y las amenazas constantes desde Estados Unidos.

El mandatario venezolano, tras ignorar los resultados de las elecciones de 2024, había decidido acercarse a las facciones más duras del Partido Socialista de Venezuela,

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Europa Press

Esta corriente, encabezada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, reclamaba una mayor represión interna para mantenerse en el poder y un mayor control estatal sobre la economía.

Maduro comenzó a desconfiar de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, considerada más pragmática, según personas cercanas, lo que le llevó a considerar la opción de destituirle, aunque no lo hizo debido a que la necesitaba por su capacidad para conducir la economía del país.

Al mismo tiempo, desde la Casa Blanca, ya habían identificado en su vicepresidenta una persona con la que trazar una negociación entre ambas administraciones y con la que poder trabajar, aunque no hay indicios de que estuviera al tanto del plan militar del Pentágono.

Según explica NYT, Rodríguez, al igual que otros altos cargos venezolanos, se encontraba de vacaciones navideñas, en la isla de Margarita, un lugar conocido por sus playas caribeñas y lujosas villas de la clase pudiente venezolana.

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, sostiene el texto de la ley de amnistía Reuters

Tan solo unos minutos después de la captura de Maduro, recibió una llamada según apuntan personas cercanas a la conversación. Una serie de funcionarios estadounidenses, le advirtieron de que "debía cooperar" o "se iniciaría una serie de bombardeos", sobre edificios vinculados al régimen.

En ese momento, exigió pruebas que confirmaran que Maduro continuaba con vida, y tras obtener las pruebas, terminó por aceptar las condiciones y regresar a Caracas.

Dos días después, asumió el papel de presidenta interina de Venezuela, bajo la amenaza de una Administración Trump, que ha asegurado que Rodríguez "está haciendo un gran trabajo" y que mantienen un "trato cordial y directo", sobre el país caribeño.