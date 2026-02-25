La muerte de 'El Mencho' lleva a México de la 'narcovenganza' a la guerra de los capos de la droga por el control territorial

El CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de metanfetamina y fentanilo, con presencia en más de 40 países.

La caída de 'El Mencho' abre una oportunidad para cárteles rivales como el de Sinaloa, intensificando la lucha por el control de rutas del narcotráfico.

La sucesión en el Cártel de Jalisco Nueva Generación está abierta, con varios posibles candidatos, entre ellos 'El Sapo', 'El Jardinero' y 'El Doble R'.

La muerte de 'El Mencho', líder del CJNG, ha desatado una ola de violencia en México con al menos 72 muertos y disturbios en 23 estados.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' (Michoacán, México, 59 años) era el hombre más buscado de su país. Murió el pasado domingo en una operación conjunta del Ejército y la Policía Federal. La lucha por la sucesión entre sus lugartenientes o por el dominio territorial de los capos mexicanos de la droga queda abierta.

Los miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han reaccionado provocando tiroteos, bloqueando carreteras y quemando autobuses en más de 20 estados del país. Es la respuesta habitual: se llama 'venganza del narco', una táctica de tierra quemada para vengarse del Estado y demostrar su poder cuando cae uno de los suyos.

Hasta la fecha, se han confirmado al menos 72 muertos, incluyendo los que resultaron de la intervención militar. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha activado el 'código rojo': se han suspendido las clases en diversos estados y se ha reforzado la vigilancia policial en todo el territorio.

El CJNG no cuenta con un sucesor conocido. A diferencia del Cártel de Sinaloa, cuya dirección bicéfala está formada por dos familias, 'El Mencho' gobernaba una estructura compuesta por 'lugartenientes' con peso relevante en su correspondiente función o territorio.

Esta fragmentación resultó del rápido crecimiento al anexionarse pequeñas organizaciones regionales dirigidas por jefes locales. Los disturbios provocados estos días pasados en 23 estados diferentes dan cuenta de la capacidad de coordinación de los efectivos.

Los candidatos

Según la Secretaría de Defensa Nacional de México (SEDENA), el nombre que más suena para reemplazar al capo abatido es el de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo' (Michoacán, México, 37 años). Ha sido jefe de plaza en Puerto Vallarta. Se le atribuye el liderazgo de Grupo de Acción Inmediata y cuenta con el apoyo de la familia de 'El Mencho'.

Además, se habla de Audias Flores, alias 'El Jardinero' (Michoacán, México, 45 años). También conocido como 'El Audi'. Era el jefe de seguridad de 'El Mencho' y controlaba las regiones más importantes del clan: Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Michoacán. 'El Jardinero' ha sido el responsable del control de las rutas hacia Estados Unidos.

Otro de los líderes en disputa es Ricardo Ruiz Velasco, alias 'El Doble R' (Guadalajara, México, 41 años), responsable de operaciones del cártel y a quien se atribuyen múltiples asesinatos de impacto. Entre ellos, policías, funcionarios y, más recientemente, la modelo venezolana Daisy Ferrer, de 24 años y la influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años.

Los especialistas en el Cártel de Jalisco explican que la organización opera bajo un esquema descentralizado y citan a otros candidatos, como Juan Carlos Valencia, hijastro del capo caído,Julio Castillo 'El Chorro', yerno de 'El Mencho', o Heraclio Guerrero, 'Tío Lako'.

Por el momento, parece que el grupo seguirá con un liderazgo colegiado, pero no se descarta que se acerque una fase de fragmentación interna. Los expertos señalan que los procesos de sucesión en este tipo de organizaciones suelen ir acompañados de reacomodos estratégicos. No es raro que los ajustes se produzcan como consecuencia de episodios muy violentos.

El imperio del CJNG ha extendido su presencia en más de 40 países. El medio mexicano Milenio señala que la DEA estadounidense (Administración de Control de Drogas) define a la organización de Jalisco como una de las "mayores empresas criminales en traficar metanfetamina y fentanilo".

Lo más difícil en el negocio de la droga es establecer las rutas de acceso a los mercados. Eso hace que el control del cártel sea ambicionado no sólo por sus lugartenientes, sino también por los grupos rivales.

Muchos ven la caída del capo jalisciense como una oportunidad para otros cárteles de recuperar parte del terreno perdido. 'El Mencho' estaba empeñado en controlar Michoacán, su provincia natal, donde se había enfrentado a pequeñas bandas locales sindicadas alrededor de la organización Cárteles Unidos.

Los cárteles rivales

El rival más serio es el Cártel de Sinaloa, con fuerte dominio en el norte del país. Sinaloa domina la frontera estadounidense, con la excepción del estado de Chihuahua, controlado por Juárez. Ambas organizaciones protagonizaron los episodios más sangrientos de las guerras de grupos rivales por el control de los pasos hacia Texas y Nuevo México.

Tras la captura de 'El Chapo' Guzmán, el liderazgo del Cártel de Sinaloa se dividió entre las dos familias gobernantes. La guerra se intensificó después de la detención del jefe de uno de los bandos, el capo Ismael Zambada, 'El Mayo'. El equilibrio entre las bandas se rompió y se disparó la violencia entre los grupos rivales.

A pesar de la lucha interna, el Cártel de Sinaloa sigue siendo, junto con el de Jalisco, una de las principales amenazas para la seguridad por su papel dominante en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. No cabe duda, que la pérdida de 'El Mencho' abre una oportunidad para sus rivales.

Además de los ya citados cárteles de Jalisco, Sinaloa y Juárez, en México se cuentan otros tres grupos importantes: el Cártel del Noroeste, el del Golfo y la Familia Michoacana, además de una pléyade de bandas locales alrededor de la capital mexicana.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

La historia reciente demuestra el fracaso de las políticas trazadas desde los sucesivos gobiernos contra las todopoderosas bandas del narcotráfico. Misión Verdad, un colectivo de investigación periodística y comunicación venezolano, publicó el pasado octubre un estudio que cifra en 380.000 los "homicidios dolosos acumulados entre 2006 y 2023". La mayoría relacionados con el tráfico de drogas.

Las guerras entre los cárteles hacen que México se mantenga entre las naciones con tasas de homicidio más altas del mundo. Son conflictos que afectan primordialmente a las facciones criminales, pero es común que los civiles y los miembros de las fuerzas de seguridad se vean envueltos accidentalmente en medio del fuego cruzado.