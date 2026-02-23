Sheinbaum asegura que se "está garantizando la paz" tras la oleada de violencia desatada por la muerte de 'El Mencho'

Las claves nuevo Generado con IA Claudia Sheinbaum afirma que la paz y la actividad se han restablecido tras la ola de violencia por la muerte de 'El Mencho'. La operación contra 'El Mencho' fue coordinada entre autoridades federales, gobiernos estatales y con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue abatido en Tapalpa, Jalisco, tras ser localizado gracias a información proporcionada por una pareja sentimental. Durante los disturbios murieron 25 miembros de la Guardia Nacional y fueron detenidos alrededor de 70 integrantes del crimen organizado en varios estados.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha comparecido para valorar la situación tras la oleada de violencia desatada por la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', capo del Cártel de Jalisco. "Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras. Prácticamente se ha restablecido toda la actividad", afirmaba la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum ha confirmado que se mantiene un centro de mando nacional para coordinar las operaciones en proceso, que se mantienen en contacto con los diversos gobiernos estatales. "Todos los gobernadores y gobernadoras estuvieron en coordinación" tras el operativo militar, destacó la presidenta, agradeciendo su colaboración para compartir la información.

La presidenta mexicana también ha querido reconocer el trabajo de las Fuerzas de Defensa Nacional, encabezadas por el ministro de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo. "México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias", ha celebrado, destacando su "preparación" y "patriotismo". También ha querido expresar su pésame por los efectivos fallecidos durante el operativo.

"Lo importante es garantizar la paz, y así se está haciendo. Hoy hay tranquilidad y hay Gobierno. Pueden estar tranquilos, se está resguardando la seguridad", ha concluido su breve alocución.

La intervención llega tras un silencio muy criticado de dieciséis horas durante la jornada de violencia, en la que solo se expresó mediante un mensaje en la red 'X'. En él instaba a la población a mantenerse "en calma". La mandataria insistía en la "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados".

Añadía que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se estaban desarrollando con "plena normalidad". "Debemos mantenernos informados y en calma", instaba entonces.

Localizado gracias a una amante

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias 'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. La operación se realizó, confirma el ministerio de Defensa, en colaboración con inteligencia proporcionada por EEUU.

Según Trevilla, la información que llevó a su captura y en última instancia a su muerte provino de una "pareja sentimental" del líder del cártel. "El 20 de febrero, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas de 'El Mencho', que la trasladó a una población de Tapalpa, Jalisco", explica el militar.

El 21 de febrero, la pareja se retiró, permaneciendo el narco solo en el edificio "con un círculo de seguridad". La operación militar fue planeada en ese mismo momento con fuerzas especiales de la Guardia Nacional, con un componente terrestre, otra aeromóvil con seis helicopteros, y un último destacamento de aviones de las Fuerzas Aéreas.

Corroborada la presencia del narco, las fuerzas terrestres cercaron el edificio el 22 de febrero. "Fue un ataque muy violento", afirma Trevilla, en el que fallecieron como respuesta al tiroteo "ocho delincuentes". Entre las armas incautadas se encontraron lanzamisiles, cartuchos y cargadores.

'El Mencho' llegó a huir para atrincherarse en una zona boscosa de cabañas y llegaron a impactar con un misil a uno de los helicópteros, sin causar víctimas. El narco resultó herido de gravedad junto a dos escoltas. Aunque fueron evacuados a un hospital, fallecieron en el trayecto. Un total de tres militares resultaron heridos en la operación.

Un total de 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana murieron el domingo en la ola de violencia que sacudió a varios estados del país tras la muerte de 'El Mencho', informó por su parte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco o Michoacán (oeste).