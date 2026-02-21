Trump anuncia que subirá el arancel global del 10 % al 15 %, tras el varapalo del Supremo a su política económica

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que aumentará el arancel global sobre bienes importados del 10 % al 15 %, tras el fallo en contra del Supremo. La decisión se toma bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles máximos del 15 % durante 150 días. Trump criticó duramente al Tribunal Supremo por su fallo y aseguró contar con "alternativas muy poderosas" para mantener su política arancelaria. La imposición de aranceles se ha convertido en una herramienta central de la política económica e internacional de Trump desde su llegada al poder.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que aumentará del 10 % al 15 % el arancel global sobre los bienes importados, impuesto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de las tasas impuestas a todos los países del planeta bajo una ley de emergencia económica.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%", escribió el mandatario en su red social.

El gobernante volvió a cargar contra los jueces del Tribunal Supremo que paralizaron los aranceles extraordinarios fijados el 2 de abril del año pasado y tildó esa decisión de "completamente ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana".

Trump tenía claro que no le importaba el fallo del Tribunal, asegurando que desde su administración cuentan con "alternativas muy poderosas". La decisión del Tribunal no ha supuesto un obstáculo para las decisiones de Donald Trump; por el contrario, ha sido interpretada como un respaldo a su margen de actuación.

Mensaje de Truth Social de Donald Trump

Tras conocerse el fallo, el expresidente señaló que “el fallo me deja destruirlos si quiero”, en referencia a las acciones que podría emprender a partir de esta resolución.

El caso es que si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles originales bajo esa ley, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de Estados Unidos.

El poder de los aranceles

Desde su llegada al poder, Donald Trump ha empleado los aranceles no solo como una herramienta económica, sino también como un instrumento de política internacional.

Estos se han convertido en un mecanismo para influir en las relaciones de Estados Unidos con otros países, incentivando o restringiendo vínculos según los intereses de su administración.