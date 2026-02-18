El ICE de Trump continuará con sus redadas migratorias pese a que sus agentes ya no cobren: "Se están acostumbrando"

El Congreso no ha aprobado la financiación del departamento, lo que ha dejado sin fondos a agencias como ICE, CBP, USCIS y TSA, y ha afectado a unos 260.000 empleados.

No reciben ni un solo dólar desde hace unos días, pero los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (conocido como ICE, por sus siglas en inglés) continúan con las redadas y detenciones masivas de inmigrantes en distintos puntos del país.

La madrugada del sábado se produjo el cierre parcial (shutdown) del Departamento de Seguridad Nacional, después de que venciera el plazo (ya prorrogado) para que los legisladores demócratas y republicanos en el Congreso alcanzaran un acuerdo sobre la financiación de esa cartera.

Desde ese momento, las agencias que operan bajo su paraguas —el ICE, pero también la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre otras— se quedaron sin fondos, y parte de sus 260.000 empleados dejaron de percibir salario, al menos hasta que se alcance un acuerdo.

No obstante, los agentes del ICE se consideran trabajadores esenciales, por lo que están obligados a permanecer en sus puestos de trabajo, sin cobrar, hasta que se resuelva el impasse. De hecho, así lo confirmó durante el fin de semana el 'zar' de la frontera de la Administración de Donald Trump, Tom Homan, quien aseguró que los agentes antiinmigración seguirían "aplicando la política migratoria de mano dura impulsada por el presidente".

"Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán", dijo durante una entrevista en la cadena CNN. Las operaciones, no obstante, continúan bajo la excusa de "garantizar la seguridad nacional" gracias a la inyección de fondos de la Ley One Big Beautiful Bill, aprobada el año pasado por Donald Trump.

Las diez demandas

El estancamiento en el Congreso para aprobar la ley presupuestaria se debe a que los demócratas se niegan a respaldar un proyecto que, consideran, no impone límites significativos a las operaciones del ICE. Sobre todo tras una ola de protestas que han estallado en varias ciudades —sobre todo en Minneapolis, Minnesota— después de que agentes federales mataran Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses en operativos recientes.

Los demócratas, que se encuentran en minoría en ambas cámaras, han presentado una lista de diez exigencias. Entre ellas figuran la prohibición de que los agentes actúen enmascarados, la obligación de identificarse claramente y portar cámaras corporales, así como un mayor requerimiento del uso de órdenes judiciales en los operativos, entre otras medidas. Por el momento, los republicanos no están dispuestos a ceder en ninguno de estos aspectos, ya que alegan que están protegiendo a los agentes del "linchamiento digital".

El Departamento ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento, recoge la agencia Efe. Esta es la partida bloqueada actualmente en el Congreso. Y la congelación de fondos, además, podría extenderse en las próximas semanas debido al receso programado en las dos cámaras del Congreso.