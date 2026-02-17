El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí tras sólo cuatro meses en el cargo por incumplir sus funciones

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de juramentación, después de que el Congreso votara la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, en Lima, el 10 de octubre de 2025. Angela Ponce Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí tras solo cuatro meses en el cargo, mediante una moción de censura que requiere mayoría simple. Jerí es el cuarto presidente peruano destituido por el Legislativo en los últimos diez años, siguiendo a Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. La destitución se produjo tras denuncias sobre mensajes inapropiados, acusaciones de corrupción y encuentros con un empresario chino beneficiado por contratos estatales. Intentos de cambiar la moción de censura por una vacancia presidencial, que exige más votos, no prosperaron en el Congreso.

José Jerí fue congresista por accidente, y fue presidente por accidente. Hoy abandona la jefatura del Estado fruto de otro accidente, en forma de moción de censura. A diferencia de la más habitual destitución por "incapacidad moral permanente", que requiere una mayoría cualificada de 87 votos en un Congreso de 130 escaños, la censura sólo demanda una mayoría simple de 66 síes o menos, siempre que haya menos diputados presentes. Fue así como prosperó este martes la destitución del líder del conservador Somos Perú.

El expresidente del Congreso se convirtió en el cuarto presidente en ser destituido a manos del Legislativo en los últimos diez años. Antes que él cayeron víctimas en la Cámara sus predecesores Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Jerí sería, además, el tercer mandatario consecutivo sacrificado en la institución maldita para los presidentes del Perú.

El líder de Somos Perú llevaba apenas cuatro meses en el cargo, adonde llegó en octubre del pasado año, tras la destitución de la impopular Boluarte, incapaz de resolver la acuciante crisis de seguridad.

El corto periodo de tiempo a la cabeza del Estado no le ha impedido dejar un balance nefasto. Cuando sucedió a la expresidenta Dina Boluarte, célebre tanto dentro como fuera del país por obtener el menor índice de aprobación de cualquier líder internacional, trascendió su pasado oscuro. Mensajes inapropiados a menores de edad, contratación de servicios de prostitución y acusaciones por corrupción.

En la Presidencia su comportamiento no parece haber sido mucho mejor. Fue señalado por mantener encuentros secretos con Zhihua Yang, un empresario de nacionalidad china cuya empresa había recibido contratos con el Estado.

Muchos pensaron que Jerí, como subrayó el analista Daniel Zovatto, trataría de maniobrar para que su eventual salida no se produciera por censura, sino mediante una vacancia presidencial, mecanismo que eleva el umbral de votos necesarios de 66 a 87. "La diferencia no es menor: es la frontera entre una caída casi segura e inmediata y una supervivencia improbable", adelantaba Zovatto.

Pensaron bien. La legisladora Ana Zegarra Saboya, del partido Somos Perú, tomó la palabra este martes en el Congreso para proponer la vacancia en lugar de la censura con el fin de evitar incurrir en una infracción constitucional. Sus argumentos no convencieron a nadie, y el debate parlamentario siguió el curso previsto.

