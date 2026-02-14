EEUU destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes en la operación: "transitaba por rutas del narcotráfico"

Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de las fuerzas armadas de EE.UU. de una lancha supuestamente operada por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales en el Caribe, cerca de Venezuela. EFE.

Las claves nuevo Generado con IA Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, resultando en la muerte de tres tripulantes. El operativo, parte de una serie de ataques en rutas conocidas de narcotráfico, eleva a más de 110 los muertos en acciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025. Esta es la quinta operación desde la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. El presidente Trump elogió la captura de Maduro y destacó el uso de tecnología militar avanzada que neutralizó equipos rusos y chinos en Venezuela.

Las fuerzas armadas de EEUU eliminaron este viernes otra lancha supuestamente vinculada a estructuras del narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y tres tripulantes murieron durante el operativo.



El operativo fue realizado en aguas internacionales del Caribe, que el Comando Sur confirmó que se trataba de "rutas conocidas de narcotráfico", de acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de X.



Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea "Laza del Sur", suman más de 110 muertos durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad. El Pentágono contabiliza más de 37 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

De acuerdo con datos del Comando Sur, hasta finales de enero la cifra de fallecidos asciende a 128 personas —entre muertes confirmadas y desaparecidos presumiblemente ahogados en el mar—. Los informes detallan que 118 perdieron la vida durante los bombardeos y otras diez siguen sin ser localizadas.



Durante esta semana, el Comando Sur, bajo las órdenes del nuevo comandante de la fuerza, Francis Donovan, realizó tres ataques, intensificando sus operativos en la zona.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Este último operativo es el quinto realizado tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, detenido el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación estadounidense y trasladado luego a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La acción militar, que incluyó el despliegue de buques y aeronaves en distintas zonas del Caribe, forma parte del creciente esfuerzo de Washington por presionar a los gobiernos de Venezuela y Colombia en su ofensiva contra los cárteles, calificados por la Casa Blanca como "narcoterroristas".

Los ataques cerca de Venezuela a supuestos botes ligados al narcotráfico persisten pese a que Estados Unidos ha dado su visto bueno al Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Venezuela.

Durante un discurso ofrecido este viernes en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Trump elogió la captura de Maduro y la describió como una muestra del poder militar y la precisión operativa de las fuerzas especiales estadounidenses.

Según relató, la incursión en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, "se ejecutó literalmente en un minuto" con varios helicópteros de asalto y transporte. Tanto Maduro como la ex primera dama Cilia Flores fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York, donde esperan juicio por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El presidente también destacó que los soldados superaron las defensas del régimen venezolano pese a las fuertes medidas de seguridad. "Tuvieron que atravesar puertas de acero; el acero era como papel maché", afirmó, aludiendo a la facilidad con la que las tropas estadounidenses ingresaron a las instalaciones.

Además, reveló el uso de un sistema armamentístico secreto denominado "descombobulador", que —según dijo— neutralizó los equipos defensivos rusos y chinos desplegados en Venezuela. "El equipo ruso no funcionó. El chino tampoco. Algún día descubrirán por qué", ironizó Trump.

En una línea similar, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario defendió la política de ataques en el Caribe y aseguró que la ofensiva permitió "detener casi el 100% de las drogas que entraban por vía marítima", calificándola como una "escalada necesaria" en lo que describió como un "conflicto armado con los cárteles".