Trump asegura que visitará Venezuela pero todavía no ha decidido cuándo: "Tenemos una muy buena relación con Delcy"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque todavía no ha decidido cuándo lo hará. Su viaje estará guiado por la "muy buena relación" que asegura tener con "la presidenta de Venezuela", Delcy Rodríguez.

"Voy a hacer una visita a Venezuela", respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El mandatario hizo estas declaraciones poco antes de despegar hacia una base militar en Carolina del Norte, donde hoy tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la detención en enero del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela ", dijo Trump. El inquilino de la Casa Blanca reiteró que está "trabajando muy de cerca" con Delcy para facilitar el acceso al petróleo: "La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela yo diría que es un diez".

Al ser preguntado de forma directa acerca de si reconocerá a Delcy, que se denomina a sí misma como presidenta interina, como representante oficial del Gobierno venezolano, Trump respondió con contundencia que ya lo han hecho.

"Sí, lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos y realmente en este momento han hecho un gran trabajo", subrayó.

Finalmente, Trump comentó que Rodríguez está haciendo un "muy, muy buen trabajo" y alabó el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump sobre el rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

Horas antes de su declaración, Estados Unidos alivió gran parte de las sanciones sobre el sector energético de Venezuela al emitir dos licencias generales.

Estas licencias permiten a empresas globales como Repsol, BP, Chevron, Eni y Shell reanudar sus operaciones de petróleo y gas en el país, y, por otro lado, habilitan a otras compañías a negociar contratos de inversión en nuevas operaciones.

EL ESPAÑOL-Invertia ya adelantó el miércoles pasado que la Administración Trump había dado luz verde a las licencias que permitirán a Repsol extraer el crudo del país caribeño, después de años de parón.

Además una de ellas impide las transacciones con empresas de Rusia, Irán o China o con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.