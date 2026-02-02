Nicaragua utiliza una efeméride para excarcelar masivamente: libera a 1.200 presos el Día Nacional de la Reconciliación

Agentes del sistema penitenciario de la cárcel conocida como “La Modelo” forman un cordón de seguridad tras el anuncio de excarcelación de presos y la aglomeración de familiares en Tipitapa (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE.

El Gobierno de Nicaragua excarceló este lunes a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz que se conmemora este 2 de febrero.

De esta forma, se ha convertido en la primera excarcelación masiva de 2026, en la cual se ha liberado a 1.153 hombres y 47 mujeres.



En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que otorgaron ese beneficio a los presos comunes en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

El 2 de febrero fue declarado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, "celebrando la vida y el legado" del fallecido jerarca católico, según un decreto aprobado el 18 de enero pasado por la Asamblea Nacional (Parlamento).



"Aprovechamos para honrar su legado de fe y su llamado a la paz, y a las familias que su ejemplo inspire a todos a buscar la reconciliación verdadera, la justicia con misericordia y la protección de los lazos familiares, como camino de restauración social", expresó la ministra.



Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

Excarcelaciones masivas

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que después de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2025 las autoridades beneficiaron a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

En ese año, se liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, mil en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, 1.500 el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; y 1.200 el pasado 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

En 2024 fueron 9.200 presos. En esta ocasión, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.