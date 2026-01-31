María Corina Machado afirma que la amnistía prometida por Delcy es posible por "la presión real de Estados Unidos"

María Corina Machado, ofrece un discurso a la prensa sobre su reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 15 de enero. Europa Press.

La líder opositora, María Corina Machado, aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, es "producto de la presión real" de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

"Obviamente, no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos", manifestó en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival Cartagena de Indias (Colombia).

"Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto", manifestó.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, afirmó que su país avanza de manera "irreversible" hacia la democracia. Asimismo, dijo que en el país petrolero "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen".

"Hemos vivido 27 años de un proceso brutal, de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos", lamentó.

La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos".

En el evento, Machado también consideró que la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, es "incapaz" de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

"No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición", aseguró.

La Premio Nobel de la Paz 2025 sostuvo que una eventual transición política no puede limitarse a respuestas temporales ante la emergencia humanitaria, sino que debe apuntar a una transformación estructural del país.

Reapertura diplomática

La embajadora Laura Dogu llegará este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

La Administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital y a quien entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.