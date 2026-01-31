Las familias de presos políticos advierten que la amnistía "no puede traer impunidad" para el chavismo: "No cabe el perdón"

Las claves nuevo Generado con IA Las familias de presos políticos en Venezuela celebran el anuncio de amnistía general, pero exigen que no implique impunidad para líderes chavistas responsables de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como Provea y activistas insisten en que la amnistía no debe beneficiar a quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. El artículo 29 de la Constitución venezolana excluye los delitos contra derechos humanos de cualquier beneficio como el indulto o la amnistía, obligando al Estado a investigar y sancionar a los responsables. La iniciativa de amnistía genera esperanza y cautela entre defensores de derechos humanos, quienes destacan la necesidad de justicia para las víctimas como pilar de la reconciliación nacional.

Venezuela ha recibido con alegría, pero “con cautela” el anuncio de amnistía general hecho haceapenas unas horas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Los mismos activistas y defensores que durante años pidieron una medida como esta para abrir un proceso de reconciliación política en el país remarcan hoy que "no puede haber perdón" para aquellos líderes chavistas que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Quienes durante años han alzado la voz por la liberación de los presos políticos, que ahora mismo son más de 700, de acuerdo con la ONG Foro Penal, insisten en que “la amnistía no puede ser una oportunidad para la impunidad”, tal como explicó a El Español Marino Alvarado, abogado y miembro de una de las organizaciones más importantes del país, Provea.

“No puede haber perdón para quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”, es la premisa de Alvarado, basado en la Constitución venezolana que declara en su artículo 29 que el Estado está obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, que quedan “excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

Así, la alegría y la cautela en la misma medida marcan también el cierre de un enero que abrió para Venezuela con la captura de su presidente, ahora detenido en Estados Unidos, y cierra con un anuncio de perdón general para todos sus presos políticos.

“La Amnistía no puede ser una oportunidad para la impunidad. La reconciliación debe tener como un pilar fundamental garantizar justicia para las víctimas. Hay que ver cuál será el contenido de la ley. Por ahora saludamos la iniciativa pero realizamos las advertencias necesarias”, remarcó Alvarado.

