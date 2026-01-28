Un avión con quince pasajeros a bordo de la compañía estatal colombiana Satena desaparece en el noreste del país

Las claves nuevo Generado con IA Un avión de la compañía estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, desapareció mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el noreste del país. La aeronave, identificada como HK4709, perdió comunicación después de despegar del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y no llegó al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de localización del avión.

Un avión de la compañía colombiana Satena, con 15 personas a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informaron fuentes oficiales.

Un portavoz de la aerolínea confirmó a la agencia Efe que están investigando lo sucedido con la aeronave, que al parecer despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Sobre lo ocurrido, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en X que están "recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes".

La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos… — Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026

Además, Rojas señaló que se activaron los protocolos correspondientes e iniciaron el Puesto de Mando Unificado (PMU).Desde la alcaldía de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata señaló que se instaló una mesa de crisis, junto con el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, para coordinar la búsqueda.

Noticia en actualización

