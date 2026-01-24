EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico supuestamente ligada al narcotráfico y mata a dos personas
Una tercera persona ha sobrevivido. Los bombardeos contra embarcaciones de este tipo en el Caribe ascienden a más de 35 desde agosto de 2025.
Más información: Un vídeo secreto revelado en el Congreso confirma que EEUU remató a dos 'narcos' de una lancha con un segundo ataque
Las claves
nuevo
Generado con IA
Estados Unidos atacó un bote supuestamente ligado al narcotráfico en el Pacífico Oriental, causando la muerte de dos personas y dejando un sobreviviente.
El operativo fue realizado por el Comando Sur de EE.UU. como parte del plan Lanza del Sur; el ejército confirmó que la embarcación operaba en rutas conocidas de narcotráfico.
Desde agosto de 2025, EE.UU. ha realizado más de 35 ataques a embarcaciones similares, sumando más de 110 muertos, lo que ha generado críticas internacionales.
El Comando Sur activó un sistema de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente del ataque.
Estados Unidos ha atacado este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, matando a dos personas. Una tercera persona ha sobrevivido.
El Comando Sur de Estados Unidos ha sido el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y ha anunciado el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video que muestra el bombardeo.
"Inteligencia ha confirmado que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al impacto", ha declarado el ejército.
Asimismo, ha detallado que ha activado el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.
Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.
El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.