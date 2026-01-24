EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico supuestamente ligada al narcotráfico y mata a dos personas

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos atacó un bote supuestamente ligado al narcotráfico en el Pacífico Oriental, causando la muerte de dos personas y dejando un sobreviviente. El operativo fue realizado por el Comando Sur de EE.UU. como parte del plan Lanza del Sur; el ejército confirmó que la embarcación operaba en rutas conocidas de narcotráfico. Desde agosto de 2025, EE.UU. ha realizado más de 35 ataques a embarcaciones similares, sumando más de 110 muertos, lo que ha generado críticas internacionales. El Comando Sur activó un sistema de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente del ataque.

Estados Unidos ha atacado este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, matando a dos personas. Una tercera persona ha sobrevivido.



El Comando Sur de Estados Unidos ha sido el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y ha anunciado el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video que muestra el bombardeo.

"Inteligencia ha confirmado que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al impacto", ha declarado el ejército.

Estados Unidos ataca un nuevo bote supuestamente ligado al narcotráfico.

Asimismo, ha detallado que ha activado el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.