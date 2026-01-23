Delcy Rodríguez dice que EEUU le dio 15 minutos tras la captura de Maduro para cumplir sus órdenes "o la mataría"

Trump y su administración han respaldado la gestión de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, priorizando estabilidad y control sobre un cambio democrático inmediato.

Desde EE.UU. se asegura que la elección de Delcy como presidenta interina no fue casual ni parte de un plan de Maduro, sino una decisión estratégica.

Rodríguez justificó su colaboración con EE.UU. alegando prudencia estratégica y la necesidad de mantener la revolución y el poder.

Delcy Rodríguez afirmó que Estados Unidos le dio 15 minutos tras la captura de Maduro para cumplir sus órdenes o la mataría.

"A veces, se dan pasos tácticos. A veces, pueden hacerse acciones poco comprensibles… pero, deben ustedes saber que, así como el enemigo tiene una estrategia, nosotros también la tenemos".

Así se pronunciaba vía telefónica la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante un grupo de oficialistas liderados por el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, siete días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Delta estadounidenses.

Toda la intervención de Delcy, convenientemente filtrada para la opinión pública venezolana, gira en torno a la existencia de un plan diseñado por el propio Maduro antes de su detención para colaborar con Estados Unidos y mantener así el poder.

"Estamos enfrentando una potencia nuclear", recuerda la presidenta para justificar su colaboracionismo, a la vez que califica de impensable que Donald Trump decidiera bombardear Caracas y tomar a Maduro y a su esposa "como rehenes".

Delcy habla continuamente de "prudencia estratégica", en un mensaje que, sin duda, pretende aplacar los rumores de una posible traición desde dentro para hacerse con la presidencia.

Rumores que se han alimentado desde Estados Unidos, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que las conversaciones con Rodríguez vienen de lejos y que su elección no fue en absoluto casual y desde luego no suponía seguir ningún plan de Maduro.

El hecho de que esté hablando ante líderes chavistas en un mensaje que tarde o temprano iban a escuchar también sus seguidores en las calles hace que haya que poner una cierta distancia sobre la veracidad del mensaje.

Puede que Delcy simplemente esté diciendo lo que sabe que quieren escuchar y lo que intuye que la puede mantener en el poder. No en vano, apela varias veces a "la unidad en torno a la revolución". Es decir, en este caso, la unidad en torno a ella misma.

15 minutos para responder

Los tres objetivos que, según Delcy, se han fijado durante esta etapa de "resistencia triunfante" son la paz social —en otras palabras, la represión de cualquier pulsión opositora al régimen—, el rescate de los rehenes —en referencia al expresidente y su esposa— y el mantenimiento del poder.

Sin él, Delcy está convencida de que "la revolución desaparecería y sería terrible para los desfavorecidos y los excluidos durante décadas por el puntofijismo", como conoce el chavismo al régimen de alternancia política anterior a 1999.

Ese aferrarse al poder es lo que habría llevado a Rodríguez a no enfrentarse públicamente con Trump ni con Rubio. No lo considera inteligente. La narración de los momentos posteriores a la captura de Maduro resulta impactante, aunque también un poco confusa: "Nos dieron a Diosdado [Cabello], a Jorge [Rodríguez] y a mí quince minutos para responder. Si no, nos iban a matar".

Delcy asegura que desde Estados Unidos les aseguraron que habían matado a Maduro y aquí es donde el relato queda poco claro. "Les dijimos que estábamos dispuestos a seguir su misma suerte… y eso lo seguimos manteniendo ahora", explica.

No se entiende, entonces, por qué dijeron que sí a la colaboración. Si estaban dispuestos a morir por la Revolución, ¿por qué se resignaron a la tutela estadounidense? Es más, ¿por qué aseguran que dicha resignación es en realidad un plan tejido por el propio Maduro?

La conveniencia de Delcy a ojos de Trump

El hecho de que la Administración Trump nunca contemplara otra opción y desde la primera rueda de prensa fiara a Delcy Rodríguez la gestión del país hace pensar que no fue todo tan sorprendente y que la resistencia tampoco requería de amenazas tan gruesas.

Desde entonces, de hecho, y van ya tres semanas, no ha habido una mala palabra para la presidenta. Al contrario, Trump no pierde oportunidad para halagarla y para agradecerle su colaboración.

Es normal. Estados Unidos no entró en Venezuela para reinstaurar ningún orden democrático ni para luchar por la libertad. Querían el petróleo, como repitió Trump varias veces durante su primera intervención, y acabar en concreto con Maduro por las razones que fueren.

Idealmente, Marco Rubio seguro que quiere al chavismo fuera del poder como quiere al castrismo fuera de la Cuba de sus padres y abuelos… pero "lo ideal" no casa mucho con la mentalidad de Trump, un hombre más bien práctico.

Y en ese sentido, Delcy era mejor opción que María Corina Machado o que Edmundo González Urrutia por el mero hecho de que Delcy, su hermano y Diosdado Cabello siguen controlando al ejército y, sobre todo, a los grupos paramilitares que imponen su ley en las calles.

Colocar a la oposición en Miraflores hubiera sido lo más justo y lo más valiente… pero habría requerido de un uso de la fuerza que el movimiento MAGA no habría tolerado, pues se opone drásticamente al derramamiento de sangre estadounidense en tierra extranjera.

Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Reuters.

Es lógico, por lo tanto, que Trump, Rubio y el secretario de defensa, Pete Hegseth, eligieran a Delcy para la transición… como es lógico que Delcy intente vender un heroísmo inexistente y se aleje, ante su base, de la inferencia estadounidense.

El asunto es cuándo podrá haber un proceso democrático en Venezuela en el que todos los candidatos luchen en igualdad de condiciones y el presidente sea elegido por los ciudadanos. Ni por los paramilitares y corruptos, ni por el presidente de los Estados Unidos.