Delcy Rodríguez purga a la cúpula del Ejército venezolano: nombra a una docena de nuevos altos mandos

Terremoto castrense en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este miércoles al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la renovación de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), según informó el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez.

En una serie de mensajes publicados en Telegram, Hernández Lárez dio a conocer la designación del mayor general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira (fronterizo con Colombia) y Trujillo, en el oeste del país. Todas las resoluciones están firmadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

De igual forma fue nombrado el mayor general Erasmo Ramos Iriza como comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre, en el noreste del país y calificado por los mandos castrenses como "el triángulo perfecto para el narcotráfico".

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

El general de división Rufo Parra Hernández comandará la Zodi Miranda, en el estado homónimo (centro), vecino a Caracas; mientras que el también general de división Miguel Chacín Socorro asumirá la Zodi Delta Amacuro (noreste).

Se trata de los primeros movimientos ordenados por Delcy Rodríguez en el estamento castrense después de que asumiera, el pasado 5 de enero, como mandataria encargada de Venezuela, dos días después de la operación militar estadounidense en el país, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sometidos ahora a la Justicia en Nueva York.

El 6 de enero, Rodríguez removió del cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Las otras designaciones recayeron sobre el general de división José Freitas Gómez, que asumirá la Zodi Yaracuy (oeste), el general José Caldera Vivas, a cargo de la Zodi Monagas (este), y el general de división Gustavo Belizario Sánchez, que encabezará la Zodi de Barinas, también en el oeste del país.

Cambios en bases aéreas

La Zodi Táchira estará bajo el mando del general de división Carlos Augusto Bastidas, a la vez que la Zodi Aragua (centro) tendrá como comandante al general de división Francisco Sánchez Carballo y la Zodi de Falcón (noroeste) fue encomendada al general de división José Herrera Duarte.

El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue elegido como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental y el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz en la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental.

En total, han sido 28 nuevos nombramientos que afectan también a la dirección de dos bases aéreas, tres de la Guardia Nacional, otras tres en las Brigadas y tres más en las Academias Militares, según ha adelantado Infobae. Todas las resoluciones

Además de los cambios en el estamento castrense, Delcy ha incorporado nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela como nuevo titular de Comunicación e Información; al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial y a quien también designó como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.