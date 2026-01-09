Matan a un colaborador cercano al presidente de Bolivia en un ataque armado

Las claves nuevo Generado con IA Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, fue asesinado a tiros en Tarija. El Gobierno vincula el crimen con amenazas recibidas por Aramayo tras negarse a participar en hechos de corrupción. La Policía activó el “Plan Z” para capturar a los responsables y la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer el caso. Aramayo fue reconocido por su trayectoria como servidor público y su defensa de la legalidad, incluso ante amenazas.

Mauricio Aramayo, colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, fue asesinado a tiros el pasado jueves en Tarija (Bolivia). Este crimen ha generado gran consternación en el país, mientras que el Gobierno lo vincula con unas presuntas amenazas que Aramayo recibió por negarse a participar en hechos de corrupción.

Aramayo circulaba en su vehículo cuando una motocicleta se aproximó y sus ocupantes abrieron fuego al interior del automóvil. Tras el ataque, los sujetos de la moto se dieron a la fuga.

Aún con vida, el colaborador fue auxiliado y trasladado de emergencia en una ambulancia, pero falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas, de acuerdo con el informe policial.

La Policía de Bolivia activó el denominado “Plan Z” y desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables.

La vocera presidencial, Carla Faval, expresó la posición del Gobierno en un mensaje en redes sociales en el que vinculó el asesinato con amenazas previas recibidas por Aramayo durante su desempeño en el Senasag. Según señaló Faval, la víctima se habría negado a aceptar un soborno.

"Un dolor profundo"

“Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a un soborno, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag”, escribió Faval.

La portavoz destacó además la trayectoria de Aramayo como servidor público y afirmó que este defendió la legalidad aun después de recibir amenazas. “Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida”, añadió, y expresó su solidaridad con la familia y el compromiso de que el crimen no quede impune.

Relación con Paz Pereira

Aramayo mantuvo una relación política cercana con el presidente Rodrigo Paz Pereira durante las elecciones generales de 2025 en las cuales fue coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Posteriormente, fue designado director departamental del Senasag, cargo al que renunció semanas después para habilitarse como candidato en las elecciones regionales que se realizarán en marzo.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó el asesinato y dispuso de oficio la apertura de una investigación para esclarecer las causas del crimen e identificar a los autores.