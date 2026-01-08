Diosdado Cabello afirma en TV que "hasta ahora" son 100 los fallecidos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Diosdado Cabello durante su intervención en su programa de TV este miércoles, 7 de enero de 2024.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha asegurado este miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado ha dejado "hasta ahora" 100 fallecidos -entre ellos población civil- y "otra cantidad parecida de heridos".



"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no la va a tapar nadie", ha afirmado el funcionario durante su programa 'Con el mazo dando' transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La emisión se la ha dedicado al pueblo "tan noble y tan valiente" de Venezuela y a la pareja presidencial, a los que considera "mártires y héroes caídos" de la operación militar estadounidense por haber sido capturados y trasladados a EEUU.

Precisamente ellos son dos de los heridos que contabiliza Cabello: el ministro de Interior asegura que la esposa del líder chavista sufrió una lesión en la cabeza durante la redada estadounidense y Maduro una lesión en la pierna.

Cabello ha señalado que en esa "cosa terrible" -la incursión estadounidense- murieron "personas que nada tenían que ver en un conflicto", entre las que ha mencionado "civiles, mujeres que estaban en su casa" y que, dice, "fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas" contra Venezuela.

Caracas no había proporcionado previamente una cifra de muertos, aunque el ejército publicó una lista con los nombres de 24 de sus fallecidos y el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado una investigación para intentar recoger información sobre las que estimó como "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien Cabello ha elogiado durante su programa semanal en la televisión estatal como "valiente", declaró el martes una semana de luto por los militares muertos en el ataque.

Las autoridades venezolanas han declarado que gran parte del contingente de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría", y Cuba ha declarado que 32 miembros de sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia en Venezuela fueron asesinados.

"Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados", ha sostenido Cabello.