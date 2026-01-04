La 'Operación Resolución Absoluta' para capturar a Maduro deja 40 muertos

Así fue el ataque de EEUU a Venezuela, desde el mausoleo de Chávez a la sede de Defensa. Lina Smith

Las claves nuevo Generado con IA Unas 40 personas murieron, incluyendo civiles y militares, durante la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Una civil de 80 años, Rosa González, falleció tras el bombardeo a un edificio residencial en Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Caracas. El presidente Donald Trump aseguró que no hubo bajas estadounidenses, aunque algunos militares resultaron heridos. Nicolás Maduro está siendo trasladado a una cárcel de Brooklyn para comparecer ante un tribunal federal en Nueva York.

Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas.

Un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas y derribó una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el NYT.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago junto a Trump que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero "siguió siendo operable", tras lo cual todas las aeronaves regresaron.

El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar aparentemente perforado por metralla.

Maduro está siendo trasladado vía aérea por decenas de agentes federales de Estados Unidos a una cárcel de Brookyn previo a tener que compadecer ante un tribunal federal de Nueva York.