Los militares venezolanos evitan respaldar a Delcy como presidenta pero dicen que garantizan la gobernabilidad

El alto mando militar venezolano, con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a la cabeza, aseguró este domingo que garantizaría la gobernabilidad, pero evitaron respaldar de manera abierta la Presidencia interina de Delcy Rodríguez.

"El próximo lunes, 5 de enero, estaremos presenciando un acto constitucional para el próximo periodo", dijo en referencia a la conformación del nuevo parlamento este lunes.

Ante ese mismo legislativo, debe jurar el cargo como presidenta interina de Venezuela la hasta ahora número dos del Gobierno, Delcy Rodríguez. Sin embargo, no hizo ninguna mención al respecto ni confirmó su respaldo a ese procedimiento ordenado por el Tribunal Supremo.

En este sentido, el comunicado muestra: "Se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, para asumir en condición de ENCARGADA, todas las atribuciones, deberes y facultades como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

"Asesinato a sangre fría"

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como "cobarde secuestro" y afirmó, en un comunicado, que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte" del equipo de seguridad del líder chavista, según recoge Efe.

En este sentido, afirmó que Nicolás Maduro es el presidente constitucional del país y exigió su "pronta liberación" junto a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada por Estados Unidos.

"Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos", reiteró.

