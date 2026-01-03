La OEI pide la desescalada de las tensiones y la defensa de la democracia en Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

Varias personas se manifiestan contra los ataques estadounidenses a Venezuela y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, durante una manifestación contra la guerra en Times Square en Nueva York (EEUU). Reuters

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) pidió de manera "firme" este sábado una "desescalada de las tensiones, ausencia de violencia y respeto irrestricto de los derechos humanos" en Venezuela, tras ser atacada por los EEUU, según informa Efe.

Mediante una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, la OEI reafirmó su compromiso histórico con la región iberoamericana y subrayó que la democracia, el diálogo y el Estado de Derecho son requisitos "fundamentales" para la convivencia pacífica, la estabilidad institucional y el bienestar del pueblo venezolano y el resto de países de esta comunidad.

"Como organismo decano de la cooperación iberoamericana, la OEI reitera su disposición a acompañar, en el marco de sus competencias y principios, cualquier iniciativa de mediación y diálogo que contribuya a la restauración del entendimiento, el orden democrático, la convivencia pacífica y el bienestar en el país y en toda Iberoamérica", incidió.

La OEI es, desde 1949, la primera organización intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente, su secretario general es el español Mariano Jabonero.

Cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General, ubicada en Madrid.

En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 11 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.