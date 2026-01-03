"Maduro, narco, llegó tu hora": las concentraciones en España de miles de venezolanos tras los ataques de EEUU sobre Caracas

Un grupo de venezolanos celebran la "caída del régimen de Maduro", en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid. Europa Press

El ataque de Estados Unidos sobre Venezuela perpetrado esta madrugada ha propiciado que miles de venezolanos salgan a las calles españolas. "Maduro, narcotraficante, usurpador, asesino, te llegó tu hora" o "¡Libertad, libertad, libertad!" han coreado este sábado multitud de venezolanos que se han congregado frente al Consulado de Venezuela en Madrid para celebrar la "caída" de Nicolás Maduro, según recoge Efe.

Los allí reunidos han sido arropados por los conductores de coches que pitaban a su paso en señal de apoyo o transeúntes que se paraban para darles la "enhorabuena" por la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.



Entre los allí congregados, que también han tenido que escuchar cómo transeúntes han criticado a "los gringos", se encontraba Eric Zuleta, que ha detallado ser presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela y exdiputado.

"Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, y el ministro de la Defensa, (Vladimir) Padrino López, salieron para Moscú. Esos son los que son guapos con el pueblo", ha asegurado Zuleta antes de desear la "restitución de la democracia", de las "leyes", de la "constitución" y de la "voluntad del pueblo" de Venezuela.

Canarias

Y Madrid no ha sido el único escenario donde los venezolanos han salido tras los bombardeos nocturnos. En el archipiélago canario, en Tenerife concretamente, la Plataforma Bolivariana de Canarias ha calificado de "acto de guerra" el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Siguiendo en esta línea, la plataforma ha manifestado su solidaridad con el pueblo venezolano y ha pedido al Gobierno que lo denuncie ante las instancias internacionales.

La plataforma agrupa a algunas organizaciones políticas y sociales que apoyan al gobierno de Venezuela, país en el que residen más de 70.000 canarios inscritos en el registro consular.

Los portavoces de la Plataforma Bolivariana han criticado en rueda de prensa "el secuestro con nocturnidad y alevosía" del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y han pedido a la Unión Europea que condene "radical y frontalmente esta agresión al pueblo de Venezuela".

Barcelona

"Fuera yankees de América Latina" se podía escuchar por las calles de Barcelona en la concentración por la "agresión imperialista" de Trump en Venezuela. Según apunta El Periódico, la manifestación se ha desarrollado en la Ciudad Condal con una "fuerte presión policial" y sin que se registraran incidentes graves.

Según los datos aportados por la Guardia Urbana, el acto ha reunido a unas 400 personas y ha obligado a desplegar un importante dispositivo policial en la zona. Se escucharon cánticos como "Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina" o el himno de Venezuela.

Galicia

Por su parte, en Vigo (Galicia), el cónsul de Venezuela en la provincia de Pontevedra, Asturias y León, Martín Pacheco, ha rechazado aceptar que Nicolás Maduro haya sido capturado, según informa La Voz de Galicia.

"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales", ha agregado Pacheco.

Para mañana domingo, se prevén más manifestaciones en diferentes ciudades de toda la geografía española.

Operación "brillante"

Estados Unidos ha agitado el tablero político internacional con el bombardeo a Venezuela de esta madrugada. El Gobierno de Donald Trump ha atacado numerosos enclaves estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, lo que el país caribeño ha catalogado como "una gravísima agresión militar."

EL ESPAÑOL ha podido saber que el Ejecutivo de la Casa Blanca ha atacado La Carlota, la principal base de la Fuerza Aérea Venezolana; Fuerte Tiuna, el megacomplejo militar donde está, entre otros, el Ministerio de Defensa venezolano y la residencia de altos mandos militares; La Guaira, estado vecino donde se halla el principal puerto y aeropuerto venezolano; el aeródromo en Higuerote, y el Cuartel de la Montaña, desde donde dirigió el golpe de Estado el expresidente venezolano, Hugo Chávez.

En torno a la 1 de la madrugada, y en el marco de esta operación, bautizada Resolución Absoluta, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas, según recoge Efe.