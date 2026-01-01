Maduro libera a otros 87 presos políticos encarcelados por las protestas tras las elecciones venezolanas de 2024

Nicolás Maduro en un acto en La Guaira acompañado de militares la semana pasada. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El régimen de Nicolás Maduro ha liberado a 87 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad considera insuficiente la medida y reclama una amnistía general para todos los presos políticos. Las excarcelaciones ocurrieron en la madrugada del 1 de enero en el penal de Tocorón, estado Aragua, aunque los liberados siguen bajo medidas cautelares y continúan sus juicios. Tras las elecciones, más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo, aunque la mayoría ya ha sido liberada según la Fiscalía venezolana.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha informado este jueves de la excarcelación de 87 presos políticos que habían sido detenidos en Venezuela en el contexto de las protestas que se desataron tras las elecciones presidenciales de 2024.

La liberación se registra varios días después de la excarcelación de otros 71 presos -99 según el Gobierno de Caracas- decretada por el régimen de Nicolás Maduro y en medio de las presiones por el despliegue militar en el Caribe de la Administración Trump, que ya ha atacado objetivos en territorio venezolano vinculados al tráfico de drogas.

"No nos cabe duda de que exigir nuestros derechos, incluso en momentos de mucha adversidad, es la vía correcta para conseguir la libertad plena de nuestros muchachos", ha asegurado el Comité de Madres en Defensa de la Verdad en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.

Protesta en Caracas hace unos días de familiares de presos políticos exigiendo su liberación. Efe

El colectivo indicó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este 1 de enero en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte), un centro donde fue recluido un buen número de las personas detenidas durante las manifestaciones.

Sin embargo, han denunciado que se trata de un logro "insuficiente" y han reclamado una amnistía general para todos los presos políticos: "Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas ya excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

Las liberaciones se reanudaron el pasado día de Navidad tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos. El proceso de excarcelaciones ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".