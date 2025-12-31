Un muerto y 30 heridos tras el choque frontal de dos trenes en la vía a Machu Picchu

Las claves nuevo Generado con IA Una colisión frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu dejó un muerto y al menos 30 heridos, según la Policía Nacional de Perú. El accidente ocurrió en el sector de Pampacahua, en una zona de difícil acceso donde los trenes circulan en ambos sentidos por una sola vía junto al río Vilcanota. El fallecido fue identificado como el maquinista Roberto Cárdenas Loay; los trenes involucrados pertenecen a las compañías Peru Rail e Inca Rail. Los heridos fueron evacuados a hospitales cercanos y se desplegaron ambulancias y unidades especializadas para atender la emergencia e investigar las causas del accidente.

Una colisión frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu ha dejado este martes un muerto y al menos 30 heridos, según reportó la Policía Nacional de Perú (PNP) en la región andina de Cusco, además de daños en las locomotoras de ambos convoyes.



La información policial fue difundida por la agencia oficial Andina, que señaló que el fallecido ha sido identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien según medios locales era el maquinista de uno de los trenes accidentados.



Según informaciones oficiales, las personas heridas han sido evacuadas a clínicas y hospitales cercanos y la PNP ha dispuesto el envío de unidades especializadas para las investigaciones del caso.

Pérou 🇵🇪 :



Une collision frontale entre deux trains sur la ligne desservant le Machu Picchu au Pérou a fait un mort et au moins 40 blessés, ont indiqué les autorités. pic.twitter.com/oKbqwuwp3f — M.D.S.E (@mdsemedia) December 31, 2025

De acuerdo con la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión se produjo en torno a las 13.20 hora local (18.20 GMT) a la altura del kilómetro 94,4, a su paso por el Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la región de Cusco.



Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros.



El choque ocurrió entre trenes de Peru Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino. Uno de ellos realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso.



El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de 12 ambulancias para brindar soporte especializado a heridos.



Por su parte, la empresa Peru Rail señaló que se encuentra evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros. "Lamentamos profundamente lo sucedido", manifestó.



El ferrocarril a Machu Picchu es una de las rutas más utilizadas por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.