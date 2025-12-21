Kast y 'Papi' Asfura se suman a los Noboa y Milei: la derecha renace en América Latina bajo la atenta mirada de Trump

Estados Unidos sigue influyendo en los procesos electorales y políticos de América Latina, buscando fortalecer alianzas con gobiernos de derecha y preservar sus intereses en la región.

Donald Trump y su administración observan con atención y celebran la expansión de gobiernos afines en la región, destacando su apoyo a Kast, Milei y Nasry Asfura en Honduras.

Lunes 15 de diciembre. Buenos Aires, Argentina. Un Javier Milei histriónico como de costumbre, entusiasmado como en cualquiera de sus mítines políticos, camina hacia el escenario para hacer el discurso que protagonizará la noche. Los presentes lo observan con la sonrisa con la que un niño observa a su ídolo a pocos metros de distancia.

El mandatario argentino se sabe querido en ese espacio. Lo aprovecha. Y lo aprovecha, sobre todo, porque los aires en la región corren hacia su favor. Así lo corroboró Chile, dos días antes, en sus presidenciales.

"Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI", sentencia. Lo anterior, pues el domingo por la noche, José Antonio Kast, líder del derechista Partido Republicano chileno, venció en las urnas con holgura y desde el 11 de marzo del próximo año será Presidente de la República. "Es una noticia feliz. Quiero aprovechar de felicitarlo por su contundente victoria", añade. El ambiente es de plena alegría.

Kast, en tanto, permanecía alistando los últimos detalles para su primera gran gira en calidad de presidente electo: Buenos Aires. "Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento", llegó a decir en campaña. Su admiración, claro está, nunca se ocultó entre bambalinas. Y todo ello, en medio de tensiones evidentes entre la Casa Rosada y La Moneda, gobernada hasta ahora por Gabriel Boric, líder ubicado en sus antípodas ideológicas.

Ya en la capital transandina, llegaron los abrazos de quienes, satisfechos con su presente, observan con esperanza el devenir. Una hora duró una reunión bilateral entre Kast y Milei y, si bien la instancia fue ante todo una señal política, sirvió también para sentar algunas bases de lo que se cree será una nueva relación entre ambos países hermanos y conflictuados desde hace años.

Si bien será la seguridad la piedra angular del nuevo entendimiento, Kast manifestó la intención de también "potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista". Los dos, que se conocen desde la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Sao Paulo en 2022, comprenden la importancia estratégica del diálogo que arranca. "Nosotros tenemos una salida hacia el Pacífico", señaló también Kast, haciendo méritos desde ya.

La Administración Trump como guardián

Lo cierto es que no es solo Milei el contento del resultado electoral chileno. Con menor algarabía, lo es también Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca. Después de algunas reacciones de personeros suyos, como el secretario de Estado, Marco Rubio, compareció ante la prensa y envió algunos elogios al próximo mandatario de Chile. Lo hizo, incluso, atribuyéndose ciertos logros.

"Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza (de las encuestas), terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente", expresó ante los periodistas allí presentes. Por supuesto, poco importa que Kast, en realidad, haya liderado las encuestas de opinión desde hace nueve meses. El deseo de jactarse de un nuevo éxito, para la Administración Trump, fue más fuerte.

Y es que el Gobierno de Estados Unidos lleva tiempo atento a lo que ocurre en Latinoamérica y a la vez consciente de la importancia de lo que en los distintos comicios se resuelva. Ejemplo de ello fueron sus palabras, poco antes de las parlamentarias de Argentina del 26 de octubre, elección decisiva para Milei —y en la que finalmente se impuso— tras haber sido derrotado, hace algunos meses, por el peronismo en la Provincia de Buenos Aires.

Previo a las votaciones, Trump puso en duda la contribución económica de la Casa Blanca a Argentina si es que el resultado era adverso para el actual gobierno. En particular, los 40.000 millones de dólares que poco antes había ofrecido a su homólogo. Para analistas de ese país, esa "campaña del terror" ayudó a Milei en un momento decisivo. Pues, si era derrotado, de nuevo, la gobernabilidad se ponía cuesta arriba con un parlamento con mayoría de izquierdas.

Honduras y una elección que sigue abierta

No es esa la única injerencia que desde Norteamérica ha existido. Días atrás, y después de semanas de incertidumbre en Honduras, debido a las sospechas de fraude en las elecciones y la tardanza en el conteo de votos, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado al Consejo Nacional (CNE) de ese país para que se acelere el procedimiento y se sepan los resultados. "Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias", cerró el escrito en la cuenta de X del organismo.

Hasta el 30 de diciembre tiene el CNE para exhibir los resultados definitivos, sin embargo, nada asegura que se cumpla con el plazo. La preocupación de la Casa Blanca, para con el destino del país centroamericano, tiene, como es de inferir, motivos políticos. Es el conservador Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, quien lidera las posibilidades de convertirse en Jefe de Estado con el 40,54% de los sufragios. Es a él, justamente, a quien apoya Trump.

Ecuador y Bolivia: los otros horizontes en la mira

Pese a que en la región las tendencias estén siendo cada vez más favorables a la derecha, en Estados Unidos se entiende que nada puede darse por sentado. Sobre todo, después de experiencias como la de Ecuador, donde el Gobierno de Daniel Noboa, recibió a mediados de noviembre un duro revés en un plebiscito decisivo para el futuro de su mandato.

Con el objetivo de contar con más herramientas para combatir al crimen organizado, sobre todo, Noboa intentó, a través de un referéndum, poner atajo a los límites que establece la Constitución. Sin embargo, la ciudadanía respondió que "no" a cada una de las consultas realizadas, quedando el presidente y su gabinete, en una posición frágil para lo que queda de período.

Sobre todo, en vistas a las difíciles cifras que se barajan en el país sudamericano. Todo indica que Ecuador terminará el año con una tasa de homicidios mayor a 50 por cada 100 mil habitantes. Para peor, tanto los asesinatos a niños como a adolescentes han aumentado en casi un 70% en relación con el 2024. Números que dan cuenta de una crisis, que tal como llevó a Noboa al poder y a otros líderes de derecha en distintas latitudes, puede poner en jaque su proyecto prematuramente.

Ahora, tal como en Chile y Argentina, la Administración Trump también goza de un alivio cuando de gobernanza se trata. Después de un balotaje entre dos postulantes de derecha, fue Rodrigo Paz quien se impuso en las urnas con la promesa de hacer frente a la crisis inflacionaria. Para ello, el mismo mandatario ha optado por un ajuste económico importante, haciendo eco de la experiencia argentina, aunque con algunos matices y con menor fuerza.

Una política que, por supuesto, fue aplaudida por la Casa Blanca, en esta ocasión, por el propio Rubio, siempre encima de lo que en América Latina está sucediendo. "Reconocemos que el camino a seguir no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión. Las reformas anunciadas hoy constituyen un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos", declaró, añadiendo que funcionarios estadounidenses permanecen en suelo boliviano.

Así las cosas, nada augura que Estados Unidos cese en sus esfuerzos por hacer de la región una cada vez más afín a sus propios intereses. Por su parte, entre mandatarios, crece la necesidad de alianzas estratégicas en pos de combatir al adversario político y preservar en el poder.