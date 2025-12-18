Maduro despliega a su Armada para escoltar a los petroleros venezolanos y desafía el bloqueo de Trump

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro ha ordenado el despliegue de la Armada venezolana para escoltar petroleros tras el bloqueo estadounidense impuesto por Donald Trump. Buques con productos derivados del petróleo han zarpado hacia el mercado asiático, pese a la amenaza de sanciones y acciones adicionales por parte de EE.UU. El gobierno venezolano defiende el derecho a la libre navegación y comercio, y advierte que preservará la integridad territorial y la soberanía del país. Maduro ha llamado a unir los ejércitos de Venezuela y Colombia frente a EE.UU. y ha alertado a la ONU sobre las crecientes tensiones y amenazas en la región.

Mientras sigue haciendo llamamientos a la paz, Nicolás Maduro mueve ficha en su pulso con Donald Trump. El presidente venezolano ha reaccionado al bloqueo "total y completo" de los petroleros sancionados que entren y salgan del país y ha ordenado el despliegue de la Armada bolivariana para proteger las embarcaciones. Un movimiento que escala las tensiones y acerca la posibilidad de un conflicto armado.

Según informa The New York Times, varios buques que transportaban productos derivados del petróleo zarparon desde el puerto de José, en la costa oriental de Venezuela, entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, pocas horas después de la decisión del presidente republicano, que ha decretado que Maduro es el líder de una organización "narcoterrorista".

Las fuentes citadas por el diario estadounidense aseguran que el destino de los petroleros es el mercado asiático. Sin embargo, se desconoce todavía si las embarcaciones escoltadas forman parte de la lista de buques sometidos a sanciones por la Administración Trump, que ya está al tanto del despliegue militar del régimen chavista y se encuentra valorando nuevas acciones.

Una manifestación antiTrump esta semana en Caracas. Leonardo Fernández Viloria Reuters

La compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) indicó este miércoles en un comunicado que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, añadió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará "a toda costa" la integridad territorial y que defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos; y de forma irreductible, defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Maduro, por su parte, señaló que Caracas continuará con "el comercio [del petróleo] para allá y para acá" y consideró la declaración de Trump como "una pretensión guerrerista y colonialista". La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, también fueron tajantes al afirmar que el crudo es de los venezolanos.

"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro, seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!", escribió Delcy Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Aproximadamente el 40% de los petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido objeto de sanciones estadounidenses, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

La semana pasada, en una decisión que sorprendió a los jefes del Pentágono, Trump ordenó incautar el petrolero venezolano Skipper, que transportaba casi dos millones de barriles de crudo. Fuentes de la Administración estadounidense sugieren que el mandatario republicano ya ha dado luz verde a los planes para interceptar más buques sancionados.

Fusión militar con Colombia

Durante sus declaraciones emitidas desde la Sociedad Bolivariana con motivo del aniversario de la muerte de Simón Bolívar, Maduro hizo un llamamiento a la Colombia de Gustavo Petro, también amenazado por Trump, para unir los dos ejércitos contra EEUU. El líder chavista hizo esta propuesta como una alianza defensiva para garantizar el futuro y la independencia de ambos países.

"La mayor garantía de paz y estabilidad es la unión. Por eso, hoy hago un llamado grancolombiano al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas y a sus militares. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie intente tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar, el de unión permanente", manifestó.

Maduro también sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarlo sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Según un comunicado del Gobierno de Venezuela emitido este miércoles, el líder chavista mencionó a Guterres un mensaje de Trump en redes sociales diciendo que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica". Maduro tildó estas declaraciones de "expresiones de abierto carácter colonial".

El jefe de la ONU reafirmó durante la conversación la posición de la organización de que los Estados miembros deben "ejercer la moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional". Caracas denunció la "agresión abierta y criminal" de Washington ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Justo este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU cumplir su papel para evitar un "derramamiento de sangre" en medio de las tensiones entre Caracas y Washington. Trinidad y Tobago también se pronunció respecto a este bloqueo y negó que estuviera involucrada.