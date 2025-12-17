Trump ordena el bloqueo "total y completo" a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras firma una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 11 de diciembre de 2025. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.



El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

En su mensaje, el presidente agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".



Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

Minutos antes, Maduro llamaba a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar "una gran protesta mundial" contra el Gobierno de Estados Unidos y por la defensa de la "libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero".



Durante un congreso constituyente, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario pidió que la protesta sea permanente -no de un solo día, subrayó- y se haga en contra de lo que calificó como la "piratería" de Estados Unidos.



A su vez, pidió a la "clase obrera petrolera" defender el "derecho a la libertad de comercio" del petróleo venezolano en "todos los escenarios internacionales" y, además, "hablar con los armadores de todos los puertos del mundo" para preparar esta protesta contra lo que consideró como la pretensión de Estados Unidos de "imponer otra vez la patente de corso en todo el mundo".



"La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero", subrayó Maduro.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.



El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una "flota sombra" de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.



La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.



La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.