La jefa de gabinete de la Casa Blanca.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca dice que Trump "tiene personalidad de alcohólico" y que Musk "consume ketamina"

Sus palabras se publicaron este martes en la revista Vanity Fair y, a las horas, Wiles expresó en X que se trataba de una "pieza engañosamente elaborada".

Susan Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, afirmó que Donald Trump tiene "personalidad de alcohólico" por su actitud y liderazgo.

Wiles también calificó al vicepresidente JD Vance como "teórico de la conspiración" y mencionó que Elon Musk es consumidor declarado de ketamina.

Sus declaraciones han generado reacciones de apoyo masivo a Wiles en redes sociales por parte de miembros del gabinete de Trump y su entorno.

Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca y es considerada clave en la gestión de la administración Trump.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, declaró en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "personalidad de alcohólico" porque trabaja con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer".

"Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben y por eso soy una experta en personalidades fuertes", expresó Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como "un teórico de la conspiración".

Elon Musk en el mitin del 5 de octubre del año pasado en el que Donald Trump regresaba a Butler, (Pennsylvania), la localidad donde sufrió un atentado en julio.

Asimismo, afirma que Elon Musk "es un consumidor declarado de ketamina" y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

La jefa de gabinete, a las pocas horas de la publicación de los artículos, criticó que sus palabras publicadas se sacaron de contexto.

"El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia", expresó en su red social X.

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", agregó.

Elon Musk ríe a carcajadas frente a una fábrica de Tesla, en Alemania

Wiles dijo que "la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump".

Apoyo masivo

Susan Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como "la mujer más poderosa del mundo".

Es por eso que las reacciones de los políticos estadounidenses, con una mayoría de apoyo y ensalzamiento del trabajo bien hecho de Susie Wiles, no han tardado en llegar a través de sus redes sociales.

Susie Wiles y Donald Trump en el Centro de convenciones del condado de Palm Beach en la noche electoral.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en otro mensaje que "el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie". "Toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella", agregó.

El propio hijo de Donald Trump —Donald Trump Jr.también ha salido en su defensa, expresando en X que "Susie Wiles es, sin duda, la jefa de gabinete más eficaz y confiable que mi padre haya tenido", así como ha enumerado grandes logros de Wiles.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright también ha salido en su defensa. "No se tolerarán estas declaraciones inflamatorias y absolutamente falsas (...) Susie ha sido fundamental para ayudar al presidente Trump a devolver el sentido común a nuestro país, y estoy inmensamente agradecido por su tremendo liderazgo, su dedicación a los Estados Unidos, a nuestro increíble presidente y al pueblo estadounidense", ha expresado en X.

Las publicaciones de la mayoría de los secretarios de los diferentes ministerios de la Casa Blanca han ido en esa tónica de apoyo.

Incluso el director del FBI, Kash Patel, ha manifestado: "Las noticias falsas te persiguen cuando eres efectivo… y no hay nadie en el equipo de Donald Trump más efectivo que Susie Wiles".