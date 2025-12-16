La jefa de gabinete de la Casa Blanca dice que Trump "tiene personalidad de alcohólico" y que Musk "consume ketamina"

Las claves nuevo Generado con IA Susan Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, afirmó que Donald Trump tiene "personalidad de alcohólico" por su actitud y liderazgo. Wiles también calificó al vicepresidente JD Vance como "teórico de la conspiración" y mencionó que Elon Musk es consumidor declarado de ketamina. Sus declaraciones han generado reacciones de apoyo masivo a Wiles en redes sociales por parte de miembros del gabinete de Trump y su entorno. Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca y es considerada clave en la gestión de la administración Trump.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, declaró en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "personalidad de alcohólico" porque trabaja con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer".

"Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben y por eso soy una experta en personalidades fuertes", expresó Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como "un teórico de la conspiración".

Asimismo, afirma que Elon Musk "es un consumidor declarado de ketamina" y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

La jefa de gabinete, a las pocas horas de la publicación de los artículos, criticó que sus palabras publicadas se sacaron de contexto.



"El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia", expresó en su red social X.



"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", agregó.

Wiles dijo que "la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump".

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Apoyo masivo

Susan Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como "la mujer más poderosa del mundo".

Es por eso que las reacciones de los políticos estadounidenses, con una mayoría de apoyo y ensalzamiento del trabajo bien hecho de Susie Wiles, no han tardado en llegar a través de sus redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en otro mensaje que "el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie". "Toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella", agregó.

Chief of Staff Susie Wiles has helped President Trump achieve the most successful first 11 months in office of any President in American history.



President Trump has no greater or more loyal advisor than Susie.



The entire Administration is grateful for her steady leadership and… https://t.co/Y3NEXI6a1E — Karoline Leavitt (@PressSec) December 16, 2025

El propio hijo de Donald Trump —Donald Trump Jr.— también ha salido en su defensa, expresando en X que "Susie Wiles es, sin duda, la jefa de gabinete más eficaz y confiable que mi padre haya tenido", así como ha enumerado grandes logros de Wiles.

Susie Wiles is by far the most effective and trustworthy Chief of Staff that my father has ever had.



When Susie took over my father's political operation after J6, people forget how many "Republicans" were treating him like a pariah.



Countless operatives, consultants and… https://t.co/hCGRZT3qJe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 16, 2025

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright también ha salido en su defensa. "No se tolerarán estas declaraciones inflamatorias y absolutamente falsas (...) Susie ha sido fundamental para ayudar al presidente Trump a devolver el sentido común a nuestro país, y estoy inmensamente agradecido por su tremendo liderazgo, su dedicación a los Estados Unidos, a nuestro increíble presidente y al pueblo estadounidense", ha expresado en X.

These inflammatory and outright false statements will not be tolerated.



Susie Wiles isn’t just an extraordinary strategist…she’s sharp, authentic, and steady under pressure. She is one of the most competent, principled, and courageous leaders I have ever worked with, and I am… https://t.co/y1WpTYrAIQ — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) December 16, 2025

Las publicaciones de la mayoría de los secretarios de los diferentes ministerios de la Casa Blanca han ido en esa tónica de apoyo.

Incluso el director del FBI, Kash Patel, ha manifestado: "Las noticias falsas te persiguen cuando eres efectivo… y no hay nadie en el equipo de Donald Trump más efectivo que Susie Wiles".