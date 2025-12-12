María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no ayudar a Venezuela: "La historia juzgará lo que ha faltado"

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de apoyo a Venezuela y afirmó que la historia juzgará esa postura. La líder opositora agradeció el respaldo del pueblo español a los venezolanos exiliados, destacando la acogida que han recibido en España. Machado descartó una visita a España o una gira europea y confirmó que su prioridad es planificar su regreso a Venezuela lo antes posible. La activista llegó a Oslo tras una arriesgada operación de extracción apoyada por la Administración Trump para recoger el Nobel de la Paz.

"Con relación al Gobierno español simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado. Desde luego, ha faltado". Así se ha manifestado este viernes desde Oslo, en una nueva rueda de prensa, la flamante Nobel de la Paz y opositora venezolana María Corina Machado.

La disidente, que logró desplazarse a Noruega tras un trayecto que fue una auténtica odisea, escapando de los tentáculos del régimen de Nicolás Maduro, ha arremetido de forma sutil contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha lamentado su postura. Ni el presidente ni ninguno de sus ministros felicitó a María Corina Machado cuando el Comité Noruego del Nobel decidió brindarle dicho reconocimiento.

"Ha habido otros países y otros Gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela", ha continuado. "Esto no es defender a un movimiento o un tema de partidos políticos, sino que trasciende las diferencias de orden doctrinario e ideológico. Aquí estamos luchando por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la verdad".

La líder opositora venezolana, por otro lado, no tiene previsto viajar a España o emprender una gira europea una vez abandone Oslo, sino que se centrará en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, según confirmó en sus distintas declaraciones ante la prensa de las últimas horas.

"No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela", han añadido fuentes cercanas a María Corina citadas por la agencia Efe. "Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento y obviamente son de bastante reserva y discreción por lo que representa su figura", han apuntado desde su entorno.

En su comparecencia, Machado sí ha querido agradecer el "respaldo del pueblo español", que ha hecho sentir "como en casa" a los miles de venezolanos exiliados. "Nosotros acogimos a muchísimos españoles en tierra venezolana y ellos han acogido a sus hijos. Aunque los queremos de vuelta", ha subrayado.

Machado, que llegó a la capital noruega el jueves de madrugada gracias a una audaz operación de extracción de una compañía privada apoyada por la Administración Trump, ha asegurado que era su deber desplazarse, a pesar de los riesgos que asumía, para recoger el Nobel y aunque llegase unas horas después de la ceremonia de entrega del galardón.

Antes de ser recibida en audiencia por los reyes de Noruega, ya había deslizado que su regreso a Venezuela, donde vive en clandestinidad desde hace un año, "será lo antes posible", aunque no quiso confirmar cuándo ni cómo se producirá. "Será cuando se den las condiciones propicias" para su seguridad, ha detallado.