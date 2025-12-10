María Corina Machado no logra viajar a Noruega y no participará en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado, opositora venezolana y Nobel de la Paz, no podrá asistir a la ceremonia de entrega en Oslo por impedimentos para salir de Venezuela. La hija de Machado, Ana Corina Sosa, recogerá el galardón en su nombre durante la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde asistirán los reyes de Noruega y varios presidentes latinoamericanos. Machado permanece en la clandestinidad por la persecución del régimen de Maduro, quien le impide abandonar el país tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024. La entrega del Nobel coincide con tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y llamados de Machado a las fuerzas armadas venezolanas a facilitar una transición democrática.

María Corina Machado, la opositora venezolana premiada con el Nobel de la Paz, no participará finalmente en la ceremonia de entrega del reconocimiento que se celebra este miércoles en Oslo. Según ha confirmado el director del Instituto del Nobel al canal público noruego NRK, Machado, que vive en la clandestinidad perseguida por el régimen de Maduro, no ha podido viajar hasta Noruega, donde este martes también tenía previsto conceder una rueda de prensa que fue cancelada.

La opositora había prometido que viajaría hasta Oslo para recoger en persona el Nobel de la Paz, que le había sido concedido por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica". Por motivos de seguridad y porque el chavismo le impide abandonar el país, no se había revelado ningún detalle sobre el trayecto que seguiría.

Machado debía recoger el premio en una ceremonia que tendrá lugar este mediodía en el Ayuntamiento de Oslo y que contará con la presencia de los reyes de Noruega y otros líderes latinoamericanos como Javier Milei o Daniel Noboa, presidentes de Argentina y Ecuador respectivamente. Ana Corina Sosa, la hija de la opositora, será ahora la encargada de recoger el galardón en nombre de su madre.

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 horas cuando comience la ceremonia", confirmó Kristian Berg Harpviken, director del Instituto del Nobel y secretario permanente del organismo. Preguntado por el paradero de la opositora venezolana su respuesta fue: "No lo sé".

Su hermana, Clara Machado Parisca, dijo el martes en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la flamante Nobel era "estar aquí con nosotros" y por eso la estaban esperando "con fe de que va a llegar muy pronto". Hasta la capital noruega también se habían desplazado su madre, Corina Parisca, y sus tres hijos.

Machado, de 58 años, ha denunciado en incontables ocasiones que Maduro manipuló las elecciones presidenciales de julio de 2024 y fue reelegido mandatario de forma fraudulenta, robando la victoria a la oposición y a su candidato, Edmundo González. Desde entonces vive en clandestinidad en su propio país.

La concesión del Nobel de la Paz se produjo en medio del incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe, los ataques a supuestas narcolanchas y las amenazas de una invasión para derrocar al régimen chavista. La líder de la disidencia venezolana ha instado a los soldados de su país a "bajar las armas" para facilitar "la libertad" cuando "llegue la hora precisa".