Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump Jr. advirtió que su padre podría dejar de apoyar militarmente a Ucrania y criticó a la élite ucraniana por corrupción. Rusia ha recibido positivamente la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., considerándola coherente con su visión. El documento de la administración Trump plantea reducir el apoyo a Ucrania, confrontar a Europa y priorizar la identidad occidental. La Unión Europea rechaza la nueva estrategia de EE.UU., que acusa a Europa de obstaculizar la paz y alerta sobre la pérdida de su civilización.

El primogénito del presidente estadounidense, Donald Trump Junior, ha lanzado una advertencia este domingo en el Doha Forum. En esta declaración Trump Jr. contemplaba que su padre podría dejar de apoyar militarmente a Ucrania y dejarla a su suerte.

Durante su intervención, el hijo del presidente, que no cuenta con ningún cargo oficial, arremetió contra los "ricos corruptos" de Ucrania, que habrían huido de la guerra dejando a “la clase campesina” combatiendo en el frente.

Mientras tanto Rusia ha acogido de forma satisfactoria la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, calificándola de "en gran medida coherente" con la visión de Moscú.

Donald Trump Jr. pronunció un largo discurso en el que reflejó la antipatía que él y otros miembros del equipo de Trump tienen hacia el gobierno ucraniano, a quienes acusan de ser unos corruptos. Trump Jr. también acusó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser el responsable de prolongar la guerra para mantenerse en el poder.

Para ejemplificar esta teoría Trump Jr. se remontó a una anécdota vivida este verano en Mónaco. Durante su estancia observó que más del 50% de los coches de lujo aparcados contaban con una matrícula ucraniana, ironizando sobre el origen de ese dinero.

Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que su padre, quien afirma que será capaz de traer la paz a Ucrania, dejara de lado estas negociaciones, Trump Jr. respondió que tal vez sí, añadiendo que Donald Trump es una de las personas más impredecibles de la política, lo que hace estar a todo el mundo atento.

Donald Trump padre prometió que Estados Unidos ya no sería "el idiota de la chequera", lo que le llevará a tomar nuevas medidas.

En su discurso también criticó duramente a la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, llegando a afirmar que las sanciones europeas no estaban funcionando, ya que simplemente habían aumentado el precio del petróleo, con el que Rusia podía financiar su guerra.

Alineados con Moscú

La administración de Donald Trump presentó esta semana un documento, que consta de 33 páginas, en el que se explica de manera detallada la nueva doctrina que implementará EEUU en política exterior.

Estas nuevas medidas, tomadas para contrarrestar la inmigración y el narcotráfico entre otros problemas, van desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.

En este documento Trump sugiere que Europa se enfrenta a un "borramiento de la civilización", por el aumento de la inmigración, y no presenta a Rusia como una amenaza para Estados Unidos.

La publicación de este informe ha llevado a que varios funcionarios y analistas de la Unión Europea hayan rechazado la estrategia propuesta, cuestionando su enfoque en la libertad de expresión y comparándola con el lenguaje utilizado por el Kremlin.

La UE ha interpretado que en el documento se les culpa de bloquear los esfuerzos de la administración de Trump de poner fin al conflicto.

Parece respaldar los esfuerzos por influir en las políticas del continente, señalando que la política estadounidense debería priorizar la "resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas".

El nuevo informe también pide la restauración de la "identidad occidental" y afirma que Europa será "irreconocible en 20 años o menos" y que sus problemas económicos quedan "eclipsados ​​por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización".

A pesar de contener estas críticas el escrito también celebra la influencia de los "partidos patrióticos europeos" alentándoles de que deben "promover el renacimiento del espíritu".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha manifestado en una entrevista para la cadena Rossiya 1 "La actual Administración (estadounidense) es fundamentalmente diferente de las anteriores y, desde luego, el presidente Trump es ahora firme en términos de posiciones políticas internas, lo que le da la oportunidad de ajustar el concepto en línea con su visión”.

Peskov ha recalcado que Moscú comparte en términos generales el lenguaje empleado por Washington respecto a la ampliación de la OTAN, aunque ha remarcado que será necesario observar cómo se traslada a la práctica, confiando en una buena relación entre las grandes naciones.