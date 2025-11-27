Cristina Kirchner recibía las mordidas del 'caso cuadernos' en su casa: "Pedía billetes de 500€ porque ocupaban menos"

Cristina Fernández ya cumple una condena de seis años por corrupción con tobillera electrónica y niega las acusaciones, calificando el proceso como un "show judicial"; podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarada culpable en este caso.

En el proceso están imputados 64 empresarios y 21 exfuncionarios, en el mayor juicio por corrupción de la historia argentina, con testimonios de arrepentidos que revelaron el modus operandi y la magnitud de los sobornos.

El caso se basa en los diarios escritos por un chófer oficial, donde detallaba el circuito de recaudación de sobornos para la obra pública, involucrando a altos funcionarios y empresarios.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, enfrenta un juicio oral por el "caso cuadernos", acusada de recibir sobornos en su domicilio, utilizando billetes de 500 euros para facilitar el almacenamiento del dinero.

Un chófer oficial que escribe un diario del cobro de mordidas, trasiego de bolsos con millones y cerrados con candados, billetes de 500 euros para que abulten menos, un recaudador asesinado: son algunos de los datos de novela en la llamada "causa de los cuadernos" de Argentina, que comenzó a ventilarse en un juicio oral.

Cristina Fernández, viuda de Kirchner, presidenta argentina de 2007 a 2015, destaca como figura en el banquillo de los acusados. Ya está condenada por corrupción a seis años de encierro, que cumple con tobillera electrónica en su piso de Buenos Aires. La acompañan en el banquillo 64 grandes empresarios y otros 21 exfuncionarios.

Se debate en las vistas si los primeros pagaron sobornos para obtener contratos de obra pública con el Estado. Los fondos supuestamente iban al partido oficial kirchnerista y al bolsillo de altos cargos. Se trata del mayor juicio a la corrupción en la historia de Argentina, por los delitos de asociación ilícita y cohecho.

"El dinero era entregado en metálico en el domicilio de Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas importantes", confesó Ernesto Clarens, financista que mediaba en la trama cambiando los pesos a dólares o euros. Clarens colabora ahora como arrepentido a cambio de obtener un alivio procesal.

Cristina Kirchner, segundo cuadro a la derecha. Fiscalía 5

"En esos casos Muñoz me esperaba en el recibidor de la planta baja del edificio, yo —dijo— nunca subí al departamento". Daniel Muñoz era un secretario de Néstor Kirchner, presidente de 2003 a 2007. Y a las puertas de ese domicilio, en 2022, Cristina Fernández sufrió un fallido intento de magnicidio con arma de fuego.

En el circuito del trasiego de bolsos cargados de efectivo siempre aparecían los secretarios privados de Kirchner y Fernández. El ya mencionado Muñoz y Fabián Gutiérrez, ambos se enriquecieron y murieron tempranamente. El primero a los 59 años y el segundo asesinado a los 46 años a cuchilladas en un raro suceso.

"No se vende impunidad"

La "causa de los cuadernos" se basa en el diario que escribió Oscar Centeno, chófer que trasladaba a un alto cargo a recoger las mordidas. Prolijo y con letra clara de escolar, anotaba a cuál empresario visitaban, dirección, horario y cantidad recaudada. Si no lo sabía, calculaba por peso: 10 kilos, igual a un millón de dólares.

Tapas de los cuadernos con las anotaciones de Centeno. Fiscalía 5

Los exministros Julio De Vido —ya condenado en otra causa— y Juan Abal Medina, más los exsecretarios de Estado Ricardo Jaime y Roberto Baratta, destacan como acusados. Entre los empresarios, Ángelo Calcaterra es primo de Mauricio Macri, presidente argentino de 2015 a 2021, y socio de él en varias compañías.

Antes del juicio oral 51 empresarios exfuncionarios admitieron su culpabilidad y suscribieron acuerdos como arrepentidos, desvelando detalles de la trama. Incluso propusieron una "reparación integral" devolviendo dinero al Estado. Pero la fiscal Fabiana León replicó con la frase "en esta fiscalía no se vende impunidad".

Páginas del diario de las mordidas escrito por Centeno. Fiscalía 5

Cristina Fernández aseguró que es inocente y consideró que los cuadernos "no fueron escritos, fueron fabricados". Para la expresidente todo es "un show judicial" con fines de "distraer la atención" en vísperas de las reformas laboral y previsional. Si es declarada culpable, afronta una posible condena de hasta 15 años de cárcel.

Las audiencias de momento no son presenciales y los acusados comparecen en forma virtual, vía zoom. Pero está previsto que en 2026 arranquen las declaraciones indagatorias y allí sí deberán presentarse ante el tribunal. Como están citados a declarar unos 600 testigos, el juicio podría prolongarse hasta 2027.