El Supremo de Brasil ordena que Bolsonaro comience a cumplir su pena de 27 años en la sede de la Policía en Brasilia

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la puerta de su vivienda, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil, el pasado 21 de noviembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de Brasil ordenó que Jair Bolsonaro comience a cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Bolsonaro fue arrestado tras intentar quitarse la tobillera electrónica con un soldador, alegando paranoia y alucinaciones provocadas por medicamentos. El exmandatario cumplirá su condena en una celda de 12 m² equipada con cama individual, televisor, mesa y baño privado, bajo estrictas restricciones de visitas y uso de redes sociales. La sentencia se declaró firme al determinar el juez Alexandre de Moraes que no caben más recursos, tras más de 100 días de arresto domiciliario de Bolsonaro.

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes el inicio del cumplimiento de la pena de 27 años de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado, en las dependencias de la Policía Federal en Brasilia.

El exmandatario se encontraba desde el sábado bajo detención preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia, tras ser trasladado este fin de semana debido al riesgo de fuga, después de que intentara quitarse la tobillera electrónica.

El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, ha declarado firme este martes la sentencia de 27 años y tres meses de prisión contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado al determinar que no caben más recursos.

El exmandatario, de 70 años, fue arrestado el sábado después de usar un soldador para quitarse el dispositivo de seguimiento horas antes de una manifestación convocada frente a su vivienda por uno de sus hijos.

El líder ultraderechista explicó el domingo, en una audiencia de control de detención, que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de "paranoia" y "alucinaciones" que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera porque creía que había un sistema de escucha.

Bolsonaro cumplirá su condena en una pequeña sala de doce metros cuadrados que tiene como todo mobiliario una cama individual, una pequeña mesa, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según un vídeo que ha difundido la propia Policía Federal.

🇧🇷 Cela onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro mede 12 m² e tem uma cama de solteiro, frigobar, tv, ar condicionado e banheiro privativo. pic.twitter.com/c6GXYKylyn — Eixo Político (@eixopolitico) November 22, 2025

Su arresto el sábado puseo fin a más de 100 días de arresto domiciliario en los que se encontraba Bosonaro, a la espera de conocer dónde pasaría su condena de 27 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado de 2022, como medida cautelar por una causa relacionada con las maniobras que habría puesto en marcha junto a su hijo Eduardo para entorpecer este caso.

Además del arresto domiciliario el juez Moraes le prohibió usar redes sociales, recibir visitas sin autorización, y le impuso llevar la tobillera electrónica que el mismo Bolsonaro reconoció que intentó quitarse el fin de semana.

El exgobernante arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, trastornos que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Cuatro años después, en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, fue derrotado en las urnas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y según estableció la Corte Suprema, urdió tras su derrota una conspiración con el objetivo de impedir la investidura de su sucesor y mantenerse en el poder.