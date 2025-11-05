Detienen a un hombre por acosar, tocar y besar a Claudia Sheinbaum mientras paseaba por Ciudad de México

Momento en el que el hombre acosa a Claudia Sheinbaum este martes en Ciudad de México.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue detenido en Ciudad de México tras acosar, besar y tocar sin consentimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un paseo por el centro histórico. El agresor logró burlar el perímetro de seguridad presidencial, acercarse a Sheinbaum y fue finalmente contenido por uno de sus escoltas. El caso ha sido remitido a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y se prevé que al detenido se le imputen delitos de acoso y abuso sexual. El incidente pone de relieve la falta de seguridad presidencial y la alta incidencia de violencia contra las mujeres en México, donde más del 70% de las mexicanas han sufrido algún tipo de violencia.

Las autoridades mexicanas han detenido al hombre que acosó, besó y tocó sin consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras caminaba este martes por el centro histórico de Ciudad de México.

A pesar de los escoltas que la acompañaban, este hombre logró saltarse el perímetro de seguridad y acercarse a ella. Logró besarla en el cuello y, por la espalda, la abrazó, intentando tocarle los pechos.

En ese momento, uno de los escoltas de la presidenta de México intervino para separarlo y contenerlo tras un nuevo intento de acercarse y dirigirse verbalmente a ella, aunque de manera ininteligible.

🚨 Un chairo le arrima el chile a la presidenta Claudia Sheinbaum.

🍆

En su afán de recuperar la cercanía con su pueblo güeno y sabio la sacaron a pasear en la calle.

Un depravado la agarró por detrás y le arrimó su chile ante todos.

💀

Se lo quitaron de encima.

🫣

Si la aman.

🥵… pic.twitter.com/Y1fFhVq7lV — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 4, 2025

Lo ocurrido alerta de la falta de seguridad presidencial y de la violencia hacia las mujeres en México, un país donde más del 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

Según informa El Universal, este hombre ya ha sido detenido. Su imagen ha sido difundida así como su identidad: Uriel Rivera Martínez.

El caso ha sido trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, y está previsto que se le imputen los delitos de acoso y abuso sexual.

El porcentaje de mujeres en México que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5%, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2%, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (5%), física (35%) o sexual (4%), según datos del Inegi.

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o 'cifra negra' de más del 90% por casos que no se denuncian.