El asesinato de un alcalde crítico con el crimen organizado y la política de Sheinbaum desata la indignación en México

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde Carlos Manzo, crítico del crimen organizado y la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, fue asesinado en Michoacán, México. El asesinato de Manzo ocurrió durante un evento público en Uruapan, en el marco del Festival de las Velas. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y prometió justicia, mientras que dos personas fueron detenidas en relación con el crimen. Manifestaciones en Morelia exigieron justicia por el asesinato, desembocando en disturbios y demandas de renuncias de autoridades estatales.

Una ola de indignación desborda México tras el asesinato de Carlos Manzo, un alcalde independiente de una localidad del estado de Michoacán crítico con el crimen organizado y que había recibido amenazas de muerte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos ocurrieron sobre las 20:10 horas del sábado durante un acto del Día de los Muertos celebrado en el centro del municipio de Uruapan. Manzo, de 40 años, recibió seis disparos tras ofrecer el pregón inaugural del Festival de las Velas. Aunque fue trasladado con vida en ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, murió poco después.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó con "absoluta firmeza el vil asesinato" y prometió desplegar "todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia". Tras una reunión del Gabinete de Seguridad, las autoridades anunciaron la detención de dos personas relacionadas con el crimen y que otro de los supuestos agresores "perdió la vida" durante la operación policial.

El momento en que se oyen los disparos que matan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo y momentos posteriores



SI NO PUEDEN, RENUNCIEN!!



— Alejandro 2030 (@AlexItesm) November 2, 2025

Manzo, además de denunciar la violencia y las extorsiones de los carteles que pugnan por el poder en Michoacán, también era una figura incómoda para el gobierno federal de México. Había criticado y calificado de fracaso la estrategia de seguridad de Sheinbaum para frenar a los criminales y exigía más poder para contraatacar.

Las manifestaciones registradas el domingo en las calles de la localidad de Morelia para exigir justicia por el asesinato, que congregaron a cientos de mexicanos, derivaron en disturbios cuando un grupo de personas irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal y causó destrozos en el interior del edificio.

Al grito de "¡El gobierno lo mató!", "¡Fuera Bedolla!" y "¡Fuera Morena!", los manifestantes exigieron la dimisión del gobernador y del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional. También más medios para poner freno a la violencia y la impunidad en el estado, uno de los más golpeados por el crimen organizado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, y que había sido reforzado en mayo de 2025. Sin embargo, familiares del alcalde, uno de los pocos políticos independientes de todo México, aseguran que las autoridades no le habían dado protección a pesar de las peticiones.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, dijo a los periodistas que Manzo había estado acompañado por un destacamento de 14 miembros de la Guardia Nacional y por dos vehículos. La seguridad adicional estuvo a cargo de agentes de seguridad municipales designados por el alcalde.

El Gobierno mexicano ha identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El pasado 8 de octubre, Manzo pidió a García Harfuch y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes apenas llevaban unos días en la zona. El edil aparecía habitualmente en eventos públicos protegido por un chaleco antibalas. Durante el tiroteo también resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro.

Numerosos políticos y periodistas han sido ejecutados en México en los últimos meses por los carteles. "¿Cuántos alcaldes no han asesinado por oponerse a estos pactos con el crimen organizado?", se preguntó Manzo en una entrevista concedida en septiembre al canal Milenio TV. "No quiero ser un presidente municipal más en la lista de aquellos a quienes les han arrebatado la vida", reclamó.