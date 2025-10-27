México asegura que la relación con España está activa aunque sigue esperando que se pida perdón por la conquista

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno aún espera una disculpa formal de España por los abusos cometidos durante la conquista. Sheinbaum resaltó que, a pesar de la espera por una respuesta desde 2019, las relaciones entre México y España siguen activas. La mandataria mexicana destacó que existen relaciones económicas, políticas y turísticas vigentes entre ambos países.

La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este lunes que su Gobierno aún espera una respuesta del Estado español a la carta que su antiguo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió solicitando una disculpa formal por todos los abusos cometidos durante la conquista.

Aun así, ha querido recalcar que la relación entre ambos países permanece activa, pese a seguir esperando una respuesta a la misiva desde marzo de 2019.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones”, señaló la mandataria durante una conferencia de prensa durante la mañana del lunes.

La gobernante mexicana recordó el episodio diplomático derivado de la carta en la que López Obrador pedía una reflexión histórica sobre los agravios a los pueblos originarios. También subrayó que comparte la postura de su antecesor y que el país “todavía sigue esperando esa respuesta”.



No fue hasta el año 2021 cuando el expresidente decidió leer públicamente las palabras que había enviado dos años antes a al rey de España, Felipe VI, solicitando una disculpa por la “vulneración de derechos individuales y colectivos” durante la conquista y los años que México fue una colonia española.

“Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador -que era una carta muy diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado- fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España”, sostuvo.



Las relaciones entre México y España han vivido varios momentos de tensión tras la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes, por lo que Madrid decidió no enviar a ningún representante.