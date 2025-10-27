Alerta máxima en Jamaica por el avance del huracán Melissa: se prevén vientos destructivos e inundaciones catastróficas

Un grupo de jamaicanos se prepara para la llegada del huracán Melissa. Octavio Jones Reuters

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. El organismo prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que afectarán a la isla de Jamaica durante el día y hasta esta noche.

La previsión es que Melissa golpee como huracán a Jamaica este lunes y a Cuba y Bahamas el martes o el miércoles, además de causar lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de personas ya se han quedado sin agua.

Jamie Rhome, subdirector del NHC, avanzó el domingo que la combinación de un sistema de lento movimiento y las abundantes precipitaciones "creará un evento catastrófico" en Jamaica, que se prepara para cortes de electricidad generalizados, interrupciones en las comunicaciones y carreteras intransitables.

La playa de Hellshire, en Jamaica, poco antes de que Melissa toque tierra. Octavio Jones Reuters

Dos personas ya murieron este fin de semana en Jamaica antes de que el huracán Melissa tocara tierra. Ambas fallecieron mientras intentaban talar árboles, según informaron las autoridades locales.

Jamaica ha instado a toda la población a cobijarse en los casi 900 refugios repartidos por todo el país, brindando asistencia a quienes deseen irse de sus hogares. El domingo por la noche, el primer ministro Andrew Holness emitió órdenes de evacuación obligatoria para Port Royal en Kingston y otras seis zonas.

"Muchas de estas comunidades no sobrevivirán a estas inundaciones", declaró Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local, en una rueda de prensa. "Kingston está en un nivel muy bajo... Ninguna comunidad en Kingston es inmune a las inundaciones".

La categoría 5 es el máximo nivel de alerta según la escala de huracanes de Saffir-Simpson y contempla vientos superiores a 250 kilómetros por hora. Melissa es el ciclón más potente que golpea a la pequeña isla del Caribe en la historia reciente.

