El final de la escapada del 'Hermano Wang': huyó de México por un agujero y será deportado a Estados Unidos

Fotografía tomada de la cuenta en X @OHarfuch del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar H García Harfuch, donde se ve a Zhi Dong Zhang @OHarfuch EFE

La escapatoria de película del "Hermano Wang", uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, ha tenido un final abrupto en Cuba. Un comunicado del Gobierno del país, publicado en redes sociales por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar G Harfuch, informaba de que Zhi Dong Zhang, de nacionalidad china, había sido entregado a las autoridades.

Zhang, también conocido como HeHe o Pancho, ahora será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado bajo su régimen judicial.

Está acusado de varios delitos de narcotráfico y lavado de dinero en países como China, México y Estados Unidos, aunque su marco de actuación era mucho más amplio. Algunos incluso se atreven a llamarle el "rey del fentanilo" por la presunta red internacional de distribución de esta droga de la que él era cabecilla.

Además, se le considera un posible enlace entre los cárteles mexicanos y las empresas químicas chinas en el abastecimiento de los precursores químicos necesarios para la fabricación de este potente opiáceo.

El "Hermano Wang" ya fue arrestado en México en octubre el año 2024, donde consiguió evitar la cárcel tras ser recluido en una prisión de máxima seguridad. Finalmente fue sentenciado a arresto domiciliario en Ciudad de México.

Esto no fue suficiente para él, pues intentó escapar, con éxito, de su propia casa por un agujero subterráneo que comunicaba directamente con la propiedad vecina. De esta manera consiguió burlar la seguridad que se encontraba día y noche en la puerta del domicilio.

Una vez en la calle, tenía claro que no podía quedarse en suelo mexicano durante mucho tiempo, por lo que el próximo paso de su gran huida fue coger un jet privado con destino Cuba.

Esa no era su última parada, su intención era llegar a Rusia, pero su trayecto se vio truncado. Los agentes fronterizos lo mantuvieron retenido y, desconociendo que era uno de los narcotraficantes más buscados del globo, terminaron devolviéndolo a Cuba.

Después de perder de vista a su preso, las autoridades mexicanas estuvieron a punto de sufrir una de las mayores derrotas de su historia con la huida del gran capo chino del fentanilo.

Al volver a pisar La Habana, los servicios de seguridad cubanos ya conocían su verdadera identidad. El contacto con las autoridades mexicanas no fue inmediato, sino que mantuvieron al "Hermano Wang" en el país caribeño durante varios meses.

Tras arduos interrogatorios, decidieron finalmente entregarlo al país donde cumplía condena, que hizo lo propio enviándole a Estados Unidos, donde se volverá a enfrentar a los tribunales.

Con la justicia norteamericana de por medio podrá afrontar una condena equiparable a las de otros grandes capos de la droga, como el Chapo Guzmán.

El alcance de Zhang

Se estima, que Zhang podría estar envuelto en operaciones de lavado de dinero que alcanzan cifras superiores a los 20 millones de dólares. Para ello se servía de más de 100 empresas tapadera ubicadas en distintas naciones.

Al funcionar como enlace entre todas las partes del proceso del fentanilo, su principal labor era que los compuestos de los laboratorios chinos llegasen a México, para luego introducir el producto en las fronteras estadounidenses.

Comenzó su trabajo en la industria en el año 2018, pero no fue hasta 2022 cuando pudo medirse el impacto real de sus actos. Las sobredosis por fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 168 % entre 2018 y 2022, según datos recogidos por la Academia Americana de Pediatría.

Al principio, operaba únicamente en Los Ángeles, Atlanta y Georgia, pero poco a poco fue aumentando su foco de distribución hasta alcanzar Carolina del Norte, Illinois, Nueva York, Michigan, Oklahoma, Ohio y Texas.