Javier Milei se la juega en unas elecciones cruciales mientras el peronismo ya vaticina su caída: "El freno empieza este domingo"

Con su popularidad en caída libre, cercado por varios casos de corrupción y ante una Argentina completamente dividida, Javier Milei se la juega en las elecciones legislativas de este domingo. Y todo mientras el peronismo ya anticipa la caída del presidente y Donald Trump interfiere en los comicios con un rescate de 20.000 millones sólo si Milei gana.

"El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para pensar cómo sacar a Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común", ha afirmado este jueves la expresidenta argentina Cristina Fernández.

En un mensaje grabado desde su casa de Buenos Aires donde cumple una pena de seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras durante su mandato, Fernández de Kirchner ha pedido votar al peronismo para ponerle un "freno" al Gobierno de Javier Milei acudiendo a votar en masa en los "decisivos" comicios legislativos de este domingo.

Fernández afirma que estas elecciones no son sólo una elección de diputados y senadores sino también “una gran oportunidad democrática” para "ponerle un límite al desgobierno de Milei".

"El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o medicamentos", añadió.

La exmandataria criticó además al Gobierno por haber cambiado el instrumento de votación "sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia”, en referencia a la introducción de la Boleta Única Papel, que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, cargos, y partidos políticos.

Acuerdo con Trump

Fernández apuntó también contra el auxilio financiero firmado esta semana con el Gobierno de Estados Unidos, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, brindara su apoyo político y electoral a Milei: "Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo".

"Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Un salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo", agregó, y describió a Trump como "el principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña".

Por otra parte, hizo alusión a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre la magnitud de la crisis económica que afronta Argentina y subrayó: "Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo".