Imputan por blanqueo de capitales al candidato de Milei en Buenos Aires que dimitió por sus vínculos con un narco

El presidente de Argentina, Javier Milei, en un recorrido de campaña junto a José Luis Espert, en la provincia de Buenos Aires, el pasado agosto. Reuters

La Justicia argentina imputó este martes por blanqueo de capitales al diputado José Luis Espert, quien renunció este domingo a ser candidato en Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, en las legislativas del 26 de octubre, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez ha abierto una investigación judicial contra Espert, según confirmaron fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente haber recibido 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés 'Fred' Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021. Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.