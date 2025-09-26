Maduro ofrece ayuda a la Administración Trump para cazar a los cabecillas del cártel criminal Tren de Aragua
Trasladó esta propuesta al enviado estadounidense Grenell a principios de septiembre, junto con una carta instando al diálogo para aliviar las tensiones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció ayudar al Gobierno del presidente estadounidense,Donald Trump, a cazar a los líderes de la organización narco Tren de Aragua después de que Estados Unidos desplegara al Ejército para llevar a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe, según informó Bloomberg este viernes.
Maduro hizo la propuesta al enviado estadounidense Richard Grenell a principios de septiembre, junto con una carta a Trump instando al diálogo directo para aliviar las tensiones.
Esta oferta es parte del esfuerzo emprendido por Maduro para reiniciar las conversaciones con Washington, que está concentrando tropas y buques de guerra cerca de aguas venezolanas y ha incluso hundido barcos que transportaban presuntos criminales, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificados sin permiso para hablar públicamente.
Maduro asegura en su carta a Trump que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, una pandilla venezolana que opera en varios países de América y que se ha convertido en una prioridad para el republicano.
En la carta, el mandatario venezolano negó que su país sea una fuente importante de la droga con destino a Estados Unidos.
“Lo invito respetuosamente, presidente, a promover la paz a través del diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, escribió Maduro, en una copia de la carta a la que tuvo acceso Bloomberg.
Grenell declaró a CBS News esta semana que sigue en contacto con el equipo de Maduro, sin dar más detalles.