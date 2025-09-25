Estados Unidos y Canadá despliegan aviones de combate para interceptar cazas rusos que volaban cerca de Alaska

En su comunicado, el NORAD precisa que se detectó la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la Zona de Identificación de Defensa de Alaska (ADIZ) , que es un espacio aéreo internacional que colinda con el espacio aéreo soberano de Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos y Canadá desplegaron el miércoles varios aviones de combate para rastrear e interceptar cuatro cazas y bombarderos rusos que volaban cerca de las costas de Alaska , según ha explicado este jueves el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), una organización militar conjunta entre los dos países.

El organismo subraya que la actividad rusa en la ADIZ es habitual y no supone una amenaza inmediata. No obstante, señala que este episodio forma parte de una serie de vuelos que muchos interpretan como un intento de Moscú de poner a prueba la capacidad de reacción de EEUU y sus aliados europeos.

Este incidente se produce en plena escalada de las tensiones por la presencia en los últimos días de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN como Polonia, Estonia, Dinamarca y Rumanía.

Ante esta incursión, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha enviado cuatro cazas F-16, cuatro aviones cisterna KC-135 y un E-3 Sentry, un Boeing diseñado para misiones de alerta temprana y control aéreo. Todo con el objetivo de llevar a cabo maniobras de "identificación e interceptación" correspondientes.

Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo.

En un encuentro al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, junto a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, reivindicó el derecho a defender el territorio y afirmó que "si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y emitir las alertas pertinentes y claras".