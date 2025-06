Cristina Kirchner cumplirá la condena a seis años de prisión en su casa de Buenos Aires con una tobillera electrónica

Argentina ingresó este martes en una nueva era política al quedar detenida Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ‘mujer fuerte’ del país y principal opositora al Gobierno del ultra Javier Milei, que no podrá presentarse de candidata a las elecciones de octubre próximo.

Quien fuera dos veces presidenta argentina (2007-2015), y una vez vicepresidenta (2019-2023), fue notificada vía zoom de que no ingresa a prisión y sí recibe el beneficio de la detención domiciliaria en su piso, que ella había solicitado, pero con tobillera electrónica.

Así lo resolvió el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó a seis años de prisión, por el delito de “administración fraudulenta” cometido durante sus presidencias y, a la vez, la inhabilitó para ocupar cargos públicos de por vida.

