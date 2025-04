Trump vuelve a la carga y culpa a Biden y a Zelenski de la guerra en Ucrania tras el ataque ruso en Sumy: "Empezaron esta farsa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (no en la foto), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. Kevin Lamarque Reuters

“La guerra entre Ucrania y Rusia no es cosa mía, es cosa de Biden. Si las elecciones de 2020 no hubieran estado amañadas —y lo estuvieron de mil formas diferentes— esta horrible guerra no habría tenido lugar. El Presidente Zelenski y el 'Corrupto' Joe Biden fallaron al permitir que esto comenzara”. Esas han sido (sic) las palabras de Donald Trump en su red social, Truth, apenas diez días después de la matanza de Krivói Rog, en la que misiles balísticos rusos acabaron con la vida de veinte civiles, entre ellos nueve niños que jugaban en un parque infantil.