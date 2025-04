Bukele no devolverá a EEUU al migrante salvadoreño que Trump deportó por error a la megacárcel de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este lunes, durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Donald Trump, que no repatriará al migrante salvadoreño que fue enviado por error a la megacárcel del país centroamericano. Bukele sostiene que el individuo en cuestión es un "terrorista".

Se trata de Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 29 años, residente en Maryland y padre de tres hijos. Desde el pasado 15 de marzo, Abrego se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a donde fue trasladado junto con decenas de otros migrantes, pese a que una orden judicial lo prohibía.

"Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?", respondió el mandatario salvadoreño al ser cuestionado por la prensa en el Despacho Oval. "No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país", agregó Bukele, quien dijo que su país acaba de convertirse en el más seguro del continente y que si liberara a "criminales" volvería a convertirse en "la capital mundial de los asesinatos".

El senador por Maryland, el demócrata Chris Van Hollen (d), habla junto a Jennifer Vásquez (c), la esposa de Kilmer Ábrego García, el migrante salvadoreño enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador . EFE

Previamente, en la misma reunión y preguntada por el propio Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense si no del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra ahora bajo su custodia. "Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros", afirmó Bondi.



La fiscal afirmó que si el Gobierno salvadoreño decidiera devolver a Ábrego García, Estados Unidos pondría las "facilidades" para su regreso, en cumplimiento de la orden del Supremo. No obstante insistió en que Ábrego García, quien no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, es un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-19) y que vivía "ilegalmente" en Estados Unidos desde 2019, recoge Efe.

La cronología

El 1 de abril, la Administración Trump admitió haber cometido un "error administrativo" al deportar a Kilmar Abrego García, tras las pruebas presentadas por sus abogados que demostraban que no pertenecía a ninguna pandilla, según Reuters.

Pese a una orden judicial emitida cinco días después que exigía su regreso a Estados Unidos en un plazo de tres días, el Gobierno argumentó no tener autoridad legal para repatriarlo, una afirmación que ha sido rechazada por la defensa de Abrego. "Lo pusieron allí, pueden traerlo de vuelta", declaró Andrew Rossman, abogado del bufete Quinn Emanuel, que se sumó recientemente al caso.

La deportación de Abrego se produjo el 15 de marzo, cuando el Gobierno estadounidense utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para enviar a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a la megacárcel de El Salvador. Esta medida fue parte de un acuerdo bilateral, aún poco transparente, por el cual Washington financiaría con 6 millones de dólares el uso de la megacárcel para albergar a presuntos pandilleros como miembros del Tren de Aragua y la MS-13. Sin embargo, el caso de Abrego ha puesto en duda la legalidad y legitimidad de estas deportaciones.