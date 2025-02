"Pensé que había muerto": el increíble vídeo de un joven devorado por una ballena en Chile que vivió para contarlo

Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años, ha convertido en realidad uno de los pasajes más famosos del cuento de Pinocho: ser devorado por una ballena y vivir para contarlo. En un suceso imposible de creer si no fuese por que hay un vídeo que así lo acredita, uno de estos cetáceos, el mayor de todos los animales conocidos en el mundo, lo engulló mientras realizaba una travesía en kayak junto a su padre en las aguas chilenas de Bahía El Águila, cerca del Faro San Isidro, en el Estrecho de Magallanes.

A diferencia del famoso cuento infantil, en el que Pinocho logra salir del interior de la ballena tras encender un fuego que obliga al animal a estornudar, Simancas fue tragado brevemente, apenas unos segundos, y volvió a la superficie ileso. Un auténtico milagro, como él mismo confesó a la Televisión Nacional de Chile: "Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima... No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo... pensé que me había comido".

El joven analista, programador y músico se encontraba con su padre Dell, de 49 años, realizando una ruta en packraft —una embarcación inflable diseñada para la exploración de aguas australes— en la Patagonia chilena. El progenitor estaba grabando a su hijo cuando de repente una ballena jorobada emergió de forma repentina, abrió su enorme boca y devoró tanto Adrián Simancas como a su vehículo amarillo.

Un joven es engullido por una ballena en el Estrecho de Magallanes

"No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado", relató Dell a la misma televisión. La ballena, unos instantes después de consumir a su presa humana, la escupió. Un asombroso episodio recogido por la cámara que llevaba Simancas padre en su kayak, que se encontraba a unos pocos metros y actuó con una tranquilidad sorprendente para tratar de calmar a su angustiado hijo.

En otras declaraciones recogidas por la BBC, Adrián reconoció que "en un principio pensé que había muerto": "Fue como mucho terror porque pensé que ya no podía hacer nada. Cuando salí y empecé a flotar sentí el miedo de verdad de que también le fuese a pasar algo a mi papá, de que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla, de que me fuese a dar hipotermia".

"Cuando salí [del agua] entendía que probablemente por curiosidad la ballena se había cercado a mí, o como para comunicar algo ", añadió con una sonrisa enorme en su rostro después del tremendo susto, consciente de que ninguno de sus amigos o familiares podrán relatar una aventura semejante.