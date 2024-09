El ministro de Derechos Humanos de Brasil, denunciado por varias mujeres por acoso sexual

El ministro brasileño de Derechos Humanos, Silvio Almeida, ha sido denunciado por varias mujeres por acoso sexual ante la organización Me too Brasil, que defiende a las mujeres víctimas de violencia sexual en el país suramericano.



"Me Too Brasil confirma, con el consentimiento de las víctimas, que recibió denuncias de acoso sexual contra el ministro Silvio Almeida", señaló la organización en un comunicado enviado a Efe.



La noticia fue revelada por el portal Metrópoles, que señala que los casos ocurrieron el año pasado, aunque la ONG no especificó nombres ni la cantidad de denunciantes ni el tipo de asedio ni el momento en que ocurrió, informaciones que "son sigilosas".



De acuerdo con la ONG, las víctimas fueron atendidas por los canales de atención de la organización, que también les brindó apoyo sicológico y jurídico.



En el comunicado, la organización dijo que las víctimas autorizaron a divulgar lo ocurrido a la prensa por las "dificultades" que tuvieron "para obtener apoyo institucional", algo que, dijo, "suele ocurrir en casos que involucran a "agresores en posiciones de poder".



"Denunciar a un agresor en una posición de poder ayuda a romper el ciclo de impunidad que a menudo los protege. La denuncia pública expone comportamientos abusivos que a veces son encubiertos por instituciones o redes de influencia", señala la ONG, resaltando que eso puede llevar a que otras víctimas "rompan el silencio".



El ministro lo niega

Las denuncias fueron "repudiadas con vehemencia" por el ministro Almeida, quien, en una nota enviada a Efe por su asesoría de prensa, señaló que "percibe" que se trata de "conclusiones absurdas" con el único objetivo de perjudicarlo.



El jefe de la cartera de Derechos Humanos enfatizó que todas las denuncias "deben ser investigadas con todo el rigor de la ley, pero para ello, es necesario que los hechos queden expuestos para ser investigados y tramitados y no apenas basados en mentiras, sin pruebas".



El alto funcionario dijo que el tema se enmarca dentro de una campaña "para afectar" su imagen "como hombre negro" que se ubica en una posición destacada en el poder público, y aseguró que "éstas no tendrán éxito".



Almeida asumió la cartera de Derechos Humanos en enero de 2023; es abogado y profesor, y fue presidente del Instituto Luiz Gama, una organización de derechos humanos enfocada en la defensa jurídica de minorías y causas populares.



El abogado, filósofo, escritor y profesor de 48 años es autor de diferentes obras sobre el racismo, los derechos humanos, la política, la filosofía y la economía política en Brasil.