Elecciones en Venezuela 2024, en directo | Última hora de los resultados y las votaciones: El presidente del ente electoral ataca a Edmundo González por no comprometerse a aceptar los resultados

Varios apoderados de la oposición, quienes deberían estar al pie de las mesas electorales verificando que los resultados sean correctos, han denunciado que el personal del Consejo Nacional Electoral no les ha permitido acceder a sus respectivos colegios. Ángel Subero, un concejal la oposición, ha compartido un vídeo de ese momento en su cuenta de X (Twitter).

En el vídeo, el personal del CNE les dice que algunas indicaciones que les han dado no son correctas y que si su partido no les ha indicado bien, no es culpa de ellos. Son los testigos de la Mesa de Unidad Democrática.