Marubo, la tribu del Amazonas que ha descubierto Internet (y el porno) gracias a Elon Musk

En la selva tropical amazónica, en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, hay 86 tribus indígenas confirmadas que nunca han tenido contacto con la civilización occidental. En todo el Amazonas, la Fundación Nacional del Indio brasileña afirma que existen 114 pueblos indígenas aislados, es decir, que no tienen relaciones permanentes "con las sociedades nacionales y poca frecuencia de interacción" con otros pueblos indígenas o pueblos no indígenas.

La tribu marubo, residente de la Tierra Indígena Valle de Javari, en la cuenca de Javari, en el curso de los ríos Ituí y Curaçá, en septiembre de 2023 modernizó su comunidad recibiendo servicio de internet por satélite con antenas de Starlink —empresa de Elon Musk—, según explica un artículo del New York Times. Los Marubo utilizaron, en un principio, el internet de manera responsable, ya sea para videollamadas o llamadas de emergencia. Las generaciones más jóvenes, sin embargo, se dejaron seducir por el mundo infinito que ofrece la red informática y según los integrantes más ancianos, se han vuelto más "flojos" y adictos a las redes sociales y a compartir contenido prohibidio por la comunidad como la pornografía.

Starlink llegó a Brasil en 2022, después de negociaciones entre Musk y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). El acuerdo consistió en que la compañía del magnate estadounidense SpaceX proporcionase internet satelital en el Amazonas con la finalidad de ayudar a detectar la deforestación ilegal. Cabe destacar que durante su presidencia, Bolsonaro fue duramente criticado por sus políticas ambientales y obtuvo cifras récord de destrucción e incendios en la selva tropical.

El grupo indígena de los Marubo no es ajeno a las relaciones con el mundo exterior. A pesar de que Chaináwavo es su lengua nativa, los jóvenes de sexo masculino, especifica Povos Indígenas no Brasil, hablan portugués y los miembros más mayores hablan castellano y algunas palabras en quechua. Es el resultado de la explotación de la extracción del caucho al que fueron sometidos desde el siglo XIX, por parte de los caucheros peruanos. Éstos opinan que los Marubo más jóvenes están "aprendiendo las costumbres de los blancos". En Brasil hay una ley de 1987, primero introducida para respetar el estilo de vida de las comunidades indígenas, en 2009 fue reformada otorgándoles el derecho de mantener sus costumbres, cultura y organización social. El internet está corrompiendo su estilo de vida, pero los integrantes no quieren que desaparezca: se ha integrado y convertido en algo esencial en su día a día.

Su cultura potencialmente puede morirse, ya que su historia y las historias son transmitidas oralmente y estar conectados a la red impide que hablen e interactúen; curiosamente todos comparten el mismo apellido: Marubo. La llegada del internet cambió la vida de los niños, jóvenes, adultos y mayores; por ejemplo, inquieta a padres que sus hijos jueguen videojuegos violentos y que los imiten. El problema se agrava con la exposición a la pornografía. El artículo de New York Times explica que los jóvenes comparten contenido explícito (en formato de vídeo) en grupos de chat — a través de la aplicación china Kwai, entre otras diferentes—, preocupando a las generaciones de edad avanzada, a que copien esos comportamientos. Ante los hablantes de Chaináwavo, se desaprueba dar besos en público y se ha observado una conducta sexual más agresiva, por parte de los hombres jóvenes.

Los beneficios de estar conectados con el mundo a través del internet, se reflejan en su uso como herramienta para proporcionar una educación más completa a los niños. Ofrece también una vía de comunicación más rápida entre los líderes a través de WhatsApp, para alertar a las autoridades sobre problemas de salud o la destrucción ambiental, igual que permite contactar a amigos y familiares que vivan a larga distancia.

¿Si están todo el día en la red, cómo sobrevivirán? Son una comunidad para comer: pescan, cazan y plantan. La solución del problema se encuentra en limitar las horas en las que pueden acceder a la red. En las mañanas, se estableció que sólo puede utilizarse durante dos horas. En las tardes se puede utilizar hasta cinco horas. Los domingos, pueden acceder a ella todo el día.

