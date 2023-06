La Justicia brasileña inhabilita a Bolsonaro para ejercer cualquier cargo público hasta 2030

El máximo tribunal electoral de Brasil formó el viernes una mayoría para prohibir al expresidente Jair Bolsonaro ejercer cargos públicos hasta 2030 por acusaciones de que el nacionalista de extrema derecha abusó de su poder en las tensas elecciones del año pasado.

Cuatro jueces del tribunal han votado a favor de condenar a Bolsonaro, que perdió por un estrecho margen las elecciones del pasado octubre frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, mientras que uno no lo ha hecho. Quedan dos jueces por votar.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército que perdió por un estrecho margen las elecciones de octubre frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, está acusado de crear un movimiento nacional para anular el resultado electoral que culminó con la invasión el 8 de enero de edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios.

El juez principal del caso, Benedito Gonçalves, votó a principios de esta semana a favor de inhabilitar al expresidente durante ocho años, diciendo que había "utilizado la reunión con los embajadores para sembrar dudas e incitar teorías conspirativas", cita Reuters.

Bolsonaro niega cualquier delito y ya ha dicho que planea recurrir al Tribunal Supremo. "No he atacado el sistema de votación, sólo mostré sus posibles fallas", dijo Bolsonaro en una entrevista con la emisora de radio Itatiaia el viernes, antes del juicio. "Este juicio no tiene ningún sentido".

